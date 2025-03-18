クォートセクション
通貨 / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc

72.61 USD 0.77 (1.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRBKの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり71.26の安値と72.85の高値で取引されました。

Green Brick Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
71.26 72.85
1年のレンジ
50.57 84.66
以前の終値
71.84
始値
71.57
買値
72.61
買値
72.91
安値
71.26
高値
72.85
出来高
434
1日の変化
1.07%
1ヶ月の変化
4.93%
6ヶ月の変化
24.52%
1年の変化
-13.55%
