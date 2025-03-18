通貨 / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc
72.61 USD 0.77 (1.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRBKの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり71.26の安値と72.85の高値で取引されました。
Green Brick Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GRBK News
1日のレンジ
71.26 72.85
1年のレンジ
50.57 84.66
- 以前の終値
- 71.84
- 始値
- 71.57
- 買値
- 72.61
- 買値
- 72.91
- 安値
- 71.26
- 高値
- 72.85
- 出来高
- 434
- 1日の変化
- 1.07%
- 1ヶ月の変化
- 4.93%
- 6ヶ月の変化
- 24.52%
- 1年の変化
- -13.55%
