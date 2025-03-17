Валюты / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc
72.17 USD 0.89 (1.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRBK за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.77, а максимальная — 73.52.
Следите за динамикой Green Brick Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GRBK
Дневной диапазон
71.77 73.52
Годовой диапазон
50.57 84.66
- Предыдущее закрытие
- 73.06
- Open
- 73.46
- Bid
- 72.17
- Ask
- 72.47
- Low
- 71.77
- High
- 73.52
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 4.29%
- 6-месячное изменение
- 23.77%
- Годовое изменение
- -14.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.