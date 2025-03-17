КотировкиРазделы
GRBK: Green Brick Partners Inc

72.17 USD 0.89 (1.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRBK за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.77, а максимальная — 73.52.

Следите за динамикой Green Brick Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
71.77 73.52
Годовой диапазон
50.57 84.66
Предыдущее закрытие
73.06
Open
73.46
Bid
72.17
Ask
72.47
Low
71.77
High
73.52
Объем
309
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
4.29%
6-месячное изменение
23.77%
Годовое изменение
-14.07%
