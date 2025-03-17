货币 / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc
72.85 USD 0.68 (0.94%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRBK汇率已更改0.94%。当日，交易品种以低点72.45和高点73.16进行交易。
关注Green Brick Partners Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRBK新闻
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- James Hardie and Green Brick Partners extend exclusive siding deal
- Zacks Industry Outlook Highlights Howard Hughes and Green Brick Partners
- 2 Real Estate Development Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Green Brick: Volume Growth Despite Market Weakness (Rating Downgrade) (NYSE:GRBK)
- Green Brick Partners Q2 2025 slides: record closings amid margin pressure
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Green Brick Partners: Undervalued, And Built For The Next Housing Boom (NYSE:GRBK)
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than Archer Aviation 3 Years From Now
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Texas Capital initiates Green Brick Partners stock with buy rating
- Green Brick Partners announces annual meeting results
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity Freedom Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2060 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FDKVX)
- Fidelity Freedom 2055 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2050 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2045 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFGX)
- Fidelity Freedom 2040 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFFX)
- Fidelity Freedom 2035 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2030 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFEX)
- Fidelity Freedom 2025 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFTWX)
日范围
72.45 73.16
年范围
50.57 84.66
- 前一天收盘价
- 72.17
- 开盘价
- 72.82
- 卖价
- 72.85
- 买价
- 73.15
- 最低价
- 72.45
- 最高价
- 73.16
- 交易量
- 64
- 日变化
- 0.94%
- 月变化
- 5.27%
- 6个月变化
- 24.94%
- 年变化
- -13.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值