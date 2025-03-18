Währungen / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc
72.61 USD 0.77 (1.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRBK hat sich für heute um 1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.26 bis zu einem Hoch von 72.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Green Brick Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GRBK News
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- James Hardie and Green Brick Partners extend exclusive siding deal
- Zacks Industry Outlook Highlights Howard Hughes and Green Brick Partners
- 2 Real Estate Development Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Green Brick: Volume Growth Despite Market Weakness (Rating Downgrade) (NYSE:GRBK)
- Green Brick Partners Q2 2025 slides: record closings amid margin pressure
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Green Brick Partners: Undervalued, And Built For The Next Housing Boom (NYSE:GRBK)
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than Archer Aviation 3 Years From Now
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Texas Capital initiates Green Brick Partners stock with buy rating
- Green Brick Partners announces annual meeting results
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity Freedom Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2060 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FDKVX)
- Fidelity Freedom 2055 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2050 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2045 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFGX)
- Fidelity Freedom 2040 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFFX)
- Fidelity Freedom 2035 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2030 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFEX)
Tagesspanne
71.26 72.85
Jahresspanne
50.57 84.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.84
- Eröffnung
- 71.57
- Bid
- 72.61
- Ask
- 72.91
- Tief
- 71.26
- Hoch
- 72.85
- Volumen
- 434
- Tagesänderung
- 1.07%
- Monatsänderung
- 4.93%
- 6-Monatsänderung
- 24.52%
- Jahresänderung
- -13.55%
