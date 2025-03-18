KurseKategorien
Währungen / GRBK
Zurück zum Aktien

GRBK: Green Brick Partners Inc

72.61 USD 0.77 (1.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRBK hat sich für heute um 1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.26 bis zu einem Hoch von 72.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Green Brick Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRBK News

Tagesspanne
71.26 72.85
Jahresspanne
50.57 84.66
Vorheriger Schlusskurs
71.84
Eröffnung
71.57
Bid
72.61
Ask
72.91
Tief
71.26
Hoch
72.85
Volumen
434
Tagesänderung
1.07%
Monatsänderung
4.93%
6-Monatsänderung
24.52%
Jahresänderung
-13.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K