Dövizler / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc

71.27 USD 1.34 (1.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRBK fiyatı bugün -1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.87 ve Yüksek fiyatı olarak 72.51 aralığında işlem gördü.

Green Brick Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.87 72.51
Yıllık aralık
50.57 84.66
Önceki kapanış
72.61
Açılış
72.51
Satış
71.27
Alış
71.57
Düşük
70.87
Yüksek
72.51
Hacim
364
Günlük değişim
-1.85%
Aylık değişim
2.99%
6 aylık değişim
22.23%
Yıllık değişim
-15.14%
21 Eylül, Pazar