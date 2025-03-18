통화 / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc
71.27 USD 1.34 (1.85%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GRBK 환율이 오늘 -1.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.87이고 고가는 72.51이었습니다.
Green Brick Partners Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GRBK News
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- James Hardie and Green Brick Partners extend exclusive siding deal
- Zacks Industry Outlook Highlights Howard Hughes and Green Brick Partners
- 2 Real Estate Development Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Green Brick: Volume Growth Despite Market Weakness (Rating Downgrade) (NYSE:GRBK)
- Green Brick Partners Q2 2025 slides: record closings amid margin pressure
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Green Brick Partners: Undervalued, And Built For The Next Housing Boom (NYSE:GRBK)
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than Archer Aviation 3 Years From Now
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Texas Capital initiates Green Brick Partners stock with buy rating
- Green Brick Partners announces annual meeting results
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity Freedom Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2060 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FDKVX)
- Fidelity Freedom 2055 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2050 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2045 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFGX)
- Fidelity Freedom 2040 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFFX)
- Fidelity Freedom 2035 Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Freedom 2030 Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFFEX)
일일 변동 비율
70.87 72.51
년간 변동
50.57 84.66
- 이전 종가
- 72.61
- 시가
- 72.51
- Bid
- 71.27
- Ask
- 71.57
- 저가
- 70.87
- 고가
- 72.51
- 볼륨
- 364
- 일일 변동
- -1.85%
- 월 변동
- 2.99%
- 6개월 변동
- 22.23%
- 년간 변동율
- -15.14%
