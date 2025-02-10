Valute / DOGZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
13.72 USD 0.18 (1.33%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOGZ ha avuto una variazione del 1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.56 e ad un massimo di 14.29.
Segui le dinamiche di Dogness (International) Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOGZ News
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Dogness acquires stake in pet tech firm DITC
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Intervallo Giornaliero
13.56 14.29
Intervallo Annuale
6.81 58.50
- Chiusura Precedente
- 13.54
- Apertura
- 13.60
- Bid
- 13.72
- Ask
- 14.02
- Minimo
- 13.56
- Massimo
- 14.29
- Volume
- 352
- Variazione giornaliera
- 1.33%
- Variazione Mensile
- 33.20%
- Variazione Semestrale
- -51.47%
- Variazione Annuale
- -50.84%
21 settembre, domenica