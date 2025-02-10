通貨 / DOGZ
DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
13.54 USD 0.24 (1.80%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOGZの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり13.25の安値と13.85の高値で取引されました。
Dogness (International) Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DOGZ News
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Dogness acquires stake in pet tech firm DITC
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
1日のレンジ
13.25 13.85
1年のレンジ
6.81 58.50
- 以前の終値
- 13.30
- 始値
- 13.40
- 買値
- 13.54
- 買値
- 13.84
- 安値
- 13.25
- 高値
- 13.85
- 出来高
- 873
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 31.46%
- 6ヶ月の変化
- -52.10%
- 1年の変化
- -51.49%
