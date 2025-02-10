Валюты / DOGZ
DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
13.55 USD 0.72 (5.61%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOGZ за сегодня изменился на 5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.00, а максимальная — 13.84.
Следите за динамикой Dogness (International) Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOGZ
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Dogness acquires stake in pet tech firm DITC
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Дневной диапазон
13.00 13.84
Годовой диапазон
6.81 58.50
- Предыдущее закрытие
- 12.83
- Open
- 13.00
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.00
- High
- 13.84
- Объем
- 1.809 K
- Дневное изменение
- 5.61%
- Месячное изменение
- 31.55%
- 6-месячное изменение
- -52.07%
- Годовое изменение
- -51.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.