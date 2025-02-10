Divisas / DOGZ
DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
13.30 USD 0.25 (1.85%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOGZ de hoy ha cambiado un -1.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.15, mientras que el máximo ha alcanzado 13.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dogness (International) Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DOGZ News
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Dogness acquires stake in pet tech firm DITC
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Rango diario
13.15 13.76
Rango anual
6.81 58.50
- Cierres anteriores
- 13.55
- Open
- 13.75
- Bid
- 13.30
- Ask
- 13.60
- Low
- 13.15
- High
- 13.76
- Volumen
- 562
- Cambio diario
- -1.85%
- Cambio mensual
- 29.13%
- Cambio a 6 meses
- -52.95%
- Cambio anual
- -52.35%
