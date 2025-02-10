Moedas / DOGZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
13.61 USD 0.31 (2.33%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOGZ para hoje mudou para 2.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.25 e o mais alto foi 13.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Dogness (International) Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOGZ Notícias
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Dogness acquires stake in pet tech firm DITC
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Faixa diária
13.25 13.61
Faixa anual
6.81 58.50
- Fechamento anterior
- 13.30
- Open
- 13.40
- Bid
- 13.61
- Ask
- 13.91
- Low
- 13.25
- High
- 13.61
- Volume
- 769
- Mudança diária
- 2.33%
- Mudança mensal
- 32.14%
- Mudança de 6 meses
- -51.86%
- Mudança anual
- -51.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh