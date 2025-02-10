Dövizler / DOGZ
DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
13.72 USD 0.18 (1.33%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DOGZ fiyatı bugün 1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.56 ve Yüksek fiyatı olarak 14.29 aralığında işlem gördü.
Dogness (International) Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DOGZ haberleri
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Dow Gains Over 100 Points; Chicago PMI Weakens In June - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Dogness acquires stake in pet tech firm DITC
- Tesla, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Celestica (NYSE:CLS), Dogness (Intl) (NASDAQ:DOGZ)
Günlük aralık
13.56 14.29
Yıllık aralık
6.81 58.50
- Önceki kapanış
- 13.54
- Açılış
- 13.60
- Satış
- 13.72
- Alış
- 14.02
- Düşük
- 13.56
- Yüksek
- 14.29
- Hacim
- 352
- Günlük değişim
- 1.33%
- Aylık değişim
- 33.20%
- 6 aylık değişim
- -51.47%
- Yıllık değişim
- -50.84%
21 Eylül, Pazar