DOGZ: Dogness (International) Corporation - Class A
14.19 USD 0.65 (4.80%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOGZ hat sich für heute um 4.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.56 bis zu einem Hoch von 14.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dogness (International) Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.56 14.19
Jahresspanne
6.81 58.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.54
- Eröffnung
- 13.60
- Bid
- 14.19
- Ask
- 14.49
- Tief
- 13.56
- Hoch
- 14.19
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- 4.80%
- Monatsänderung
- 37.77%
- 6-Monatsänderung
- -49.81%
- Jahresänderung
- -49.16%
