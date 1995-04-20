Veles Perfect Oscilator

Индикатор iVeles_Perfect_Oscilator является опережающим и одним из самых лучших осциляторов на сегодняшний день, использует специализированный расчет текущих цен графика. Очень качественно и своевременно показывает смену направления, очень точный подход к уровням перекупленности и перепроданности, что позволяет своевременно принять решение по сделке. Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом.

Параметры:

  • period_Osc - период расчетов
  • average_Osc  - усреднение  МА
  • method_Osc - применяемый метод
  • shift - сдвиг показаний

Версия для мт5 здесь
https://www.mql5.com/ru/market/product/85438

