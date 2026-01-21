Celestial King MT5
- Experts
- Sanele Pearl Mhlongo
- Versione: 13.2
- Attivazioni: 10
Celestial King MT5 – Coerenza, Precisione, Protezione
Sono Celestial King, il sovrano dell’universo dei mercati conosciuti. Sono un Expert Advisor Forex progettato per permetterti di operare con sicurezza, disciplina e protezione del capitale.
La mia missione: Mantenere il tuo conto al sicuro catturando costantemente opportunità di profitto in qualsiasi condizione di mercato.
Perché i trader scelgono Celestial King
-
Trading mirato: Gestione di una posizione alla volta per evitare rischi eccessivi.
-
Ottimizzazione dei profitti: Le posizioni sono monitorate intelligentemente per massimizzare i guadagni e controllare le perdite.
-
Protezione del capitale: Quando il conto cresce, i profitti vengono bloccati automaticamente.
-
Gestione temporale: Le operazioni che non progrediscono vengono gestite per evitare perdite prolungate.
-
Approccio adattivo: Funziona su qualsiasi timeframe e mercato, adattandosi alle condizioni.
Non eseguo overtrading né inseguo ogni movimento di mercato. Ogni azione è calcolata, precisa e volta alla crescita stabile del conto.
Requisiti minimi e raccomandazioni
-
Broker: Conti ECN/RAW raccomandati per esecuzione ottimale.
-
Tipo di conto: Solo conti hedging.
-
Deposito: Minimo $500; consigliato $1000 con leva 1:100–1:500.
-
VPS: Raccomandato per operatività continua 24/5.
Celestial King V13 è per trader che apprezzano disciplina, stabilità e crescita costante. Configuralo, lascialo gestire i trade e osserva il conto prosperare grazie a decisioni strategiche e coerenti.