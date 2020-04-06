Ai Quantum GOLD

AI Quantum GOLD è un Expert Advisor di nuova generazione progettato per trader che si concentrano su precisione, stabilità e approcci di trading strutturati a lungo termine.

Sviluppato come motore di punta dell’ecosistema Quantum, non è limitato a una singola condizione di ingresso né a una strategia semplificata basata su regole.

AI Quantum GOLD è progettato specificamente per l’Oro (XAUUSD).
La sua logica interna è adattata alla volatilità dell’oro, alla struttura del mercato e al comportamento della liquidità, con un’esecuzione disciplinata piuttosto che trading ad alta frequenza.

Prezzo scontato. Il prezzo aumenta di $50 dopo ogni 10 acquisti. Prezzo finale: $1999

Avviso di Controllo del Rischio

Questo Expert Advisor è progettato per un trading strutturato e controllato, non per un’esecuzione aggressiva o caotica.
Si raccomanda vivamente di mettere in pausa l’EA durante eventi di notizie ad alto impatto o in presenza di una volatilità di mercato anomala.

Perché AI Quantum GOLD è Diverso

La maggior parte degli Expert Advisor si basa su una sola logica, una condizione fissa o una specifica fase di mercato.

AI Quantum GOLD opera utilizzando un framework decisionale a più livelli che si adatta al comportamento del mercato anziché reagire a segnali isolati.

Caratteristiche Principali

✔ Logica trend-grid adattiva progettata per le condizioni del mercato dell’oro
✔ Gestione strutturata dell’esposizione
✔ Dimensionamento delle posizioni con controllo del rischio (nessuna garanzia di martingala)
✔ Enfasi sulla qualità dell’esecuzione piuttosto che sulla frequenza delle operazioni

Panoramica Operativa

🔹 Plug & Play
Collega l’EA a un grafico dell’Oro (XAUUSD), seleziona un profilo di rischio e lascialo operare.

🔹 Logica Preconfigurata
La logica di trading è completamente integrata. Non è richiesta alcuna ottimizzazione complessa.

🔹 Compatibilità Multi-Timeframe
Progettato per operare su timeframe da M1 a H4.

🔹 Valutazione Continua del Mercato
Analizza volatilità, momentum e comportamento strutturale del mercato in tempo reale.

🔹 Coordinamento della Logica Interna
Più componenti interni lavorano insieme e si adattano automaticamente man mano che le condizioni di mercato evolvono.

🔹 Gestione Automatica dei Cicli
Ogni ciclo di trading si completa in modo indipendente e viene riavviato solo quando le condizioni predefinite sono soddisfatte.

Considerazioni sulle Prestazioni

AI Quantum GOLD non è costruito su garanzie di profitto o aspettative irrealistiche.

Questo Expert Advisor non garantisce profitti.
I risultati di trading dipendono dalle condizioni di mercato, dalla volatilità, dall’esecuzione del broker e dalle impostazioni di rischio definite dall’utente.

Le prestazioni sono influenzate da:
• Condizioni di mercato
• Volatilità
• Configurazione del rischio
• Qualità dell’esecuzione del broker

Il sistema è progettato con un focus su coerenza, controllo del drawdown e preservazione del capitale.

Requisiti Minimi

✔ Deposito minimo: $1,000
✔ Leva consigliata: 1:500
✔ Tipo di conto: ECN / Raw / Low-spread
✔ Conti con hedging supportati
✔ VPS consigliato per operatività continua (24/5)

Broker Consigliati

IC Markets, IC Trading, Pepperstone, Roboforex, Exness (Raw), Eightcap ECN o qualsiasi broker che offra spread ridotti ed esecuzione stabile.

Profilo Utente Previsto

AI Quantum GOLD è destinato a trader che cercano:
✔ Automazione strutturata
✔ Consapevolezza del rischio
✔ Logica di trading focalizzata sull’oro
✔ Coerenza a lungo termine
✔ Esecuzione basata su sistemi

È adatto sia ai principianti che ai trader esperti che comprendono i rischi di mercato.

Dopo l’Acquisto

Dopo l’acquisto, inviare un messaggio privato per ricevere:
✔ Guida all’installazione
✔ Istruzioni di configurazione
✔ Modelli di configurazione del rischio
✔ Aggiornamenti gratuiti
✔ Supporto tecnico prioritario

AI Quantum GOLD
Un motore di trading basato su sistemi, progettato per un’esecuzione disciplinata — non per decisioni impulsive.

Opera con struttura.
Opera con controllo.
Opera in modo responsabile.


