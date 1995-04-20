Volume style indicator on the chart

Breve descrizione: Un indicatore di volume tick pulito, moderno e professionale, ispirato al popolare stile di TradingView.

L'indicatore mostra il volume sotto il grafico sotto forma di barre verdi e rosse, con un testo nell'angolo in alto a sinistra che indica il valore del volume. Le barre aumentano o diminuiscono automaticamente a seconda del volume, il che può segnalare o confermare un aumento o una diminuzione del prezzo sul grafico. Questa è una funzionalità molto utile, poiché un aumento o una diminuzione del volume conferma un trend stabile. Personalmente utilizzo questo indicatore perché l'aspetto predefinito delle barre del volume in MetaTrader 4 era difficile da comprendere. Lo screenshot mostra l'aspetto di questa funzionalità quando attivata su un grafico. L'indicatore può anche essere salvato come modello predefinito permanente da visualizzare su tutti i grafici attivati ​​in MetaTrader 4.

Descrizione:
Porta l'estetica e la chiarezza delle moderne piattaforme di grafici direttamente sulla tua MetaTrader 4. Il Visualizzatore di Volume in Stile TV sostituisce le barre del volume standard e disordinate di MT4 con un elegante istogramma con codice colore che ti aiuta a distinguere immediatamente tra pressione di acquisto e di vendita.

A differenza del volume predefinito di MetaTrader, questo indicatore analizza l'andamento del prezzo di ogni candela per classificare il volume dei tick, rendendo molto più facile individuare i movimenti culminanti e l'esaurimento del trend.

Caratteristiche principali:
Estetica di TradingView: aspetto pulito e professionale per i tuoi grafici.

Colorazione Toro/Orso: barre verdi per le candele rialziste (Chiusura > Apertura) e barre rosse per le candele ribassiste (Chiusura < Apertura).

Lettura istantanea della volatilità: identifica rapidamente dove si stanno muovendo i "big money" in base all'attività dei tick.

Zero Lag: codice altamente ottimizzato che non rallenta la tua piattaforma, anche su timeframe più brevi come M1.

Completamente personalizzabile: regola i colori e la larghezza delle barre in base al tuo template.

Perché scegliere questo indicatore?
Il volume predefinito di MT4 può essere confuso e visivamente datato. Il visualizzatore di volume in stile TV si concentra sulla gerarchia visiva, consentendo ai trader di concentrarsi sull'andamento del prezzo pur avendo una visione chiara del volume che supporta il movimento. Perfetto per day trader, scalper e appassionati di price action.

Specifiche tecniche:
Piattaforma: MetaTrader 4

Asset: Tutti i simboli (Forex, Criptovalute, Indici, Azioni)

Intervallo temporale: Tutti gli intervalli temporali

Tipo di indicatore: Volume/Visivo

Installazione e impostazioni:
Collega l'indicatore a qualsiasi grafico.

Nella scheda "Input", puoi personalizzare i colori per adattarli al tuo tema scuro o chiaro.

Utilizza una larghezza maggiore (il valore predefinito è 3) per un aspetto più moderno e "a blocchi".
