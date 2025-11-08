KT B Xtrender MT5
- Indicatori
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
KT B-Xtrender è una versione avanzata dello strumento di seguito di tendenza introdotto originariamente da Bharat Jhunjhunwala nella rivista IFTA. Abbiamo perfezionato il concetto per offrire segnali più precisi e avvisi integrati, aiutando i trader a individuare opportunità più solide nei mercati in trend.
Caratteristiche
- Doppia lettura del trend: Combina analisi di breve e lungo periodo, rendendo più facile distinguere tra semplici correzioni e vere inversioni di tendenza.
- Segnali chiari: Fornisce segnali diretti di acquisto e vendita, oltre a punti per aumentare o ridurre la posizione, migliorando la gestione operativa.
- Istogramma a breve termine: Evidenzia le correzioni all'interno del movimento principale. Il verde indica momentum positivo, il rosso debolezza temporanea.
- Istogramma a lungo termine: Traccia la direzione primaria del mercato utilizzando una combinazione di medie mobili rapide e lente, smussate con RSI.
- Allineamento del trend: La conferma è più forte quando entrambi gli istogrammi puntano nella stessa direzione, aiutando a evitare falsi segnali.
- Riduzione del rumore: Filtra le oscillazioni minori giornaliere per concentrarsi sulla struttura generale del mercato.
- Versatile sui mercati: Funziona su azioni, forex e materie prime. Può essere usato su diversi timeframe, ma rende al meglio su H4 e Daily.
- Avvisi integrati: Ricevi notifiche quando il trend si forma, continua o si inverte — senza dover guardare il grafico costantemente.
- Visual chiara e immediata: Gli istogrammi verdi e rossi consentono di interpretare rapidamente il sentiment di mercato.
Come funziona
B-Xtrender combina due istogrammi complementari per fornire una visione più completa del mercato. L'istogramma a breve termine mostra le correzioni all'interno del trend corrente, mentre l'istogramma a lungo termine definisce la direzione prevalente.
Quando entrambi sono allineati, il segnale è più forte, facilitando la distinzione tra un semplice ritracciamento e un vero cambio di trend. Questo approccio a doppio livello aiuta a individuare ingressi, uscite e aggiustamenti della posizione con maggiore sicurezza.
Input
- Short L1 (5): Periodo della media mobile veloce per il calcolo a breve termine.
- Short L2 (20): Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a breve termine.
- Short L3 (15): Periodo RSI usato per uniformare i valori a breve termine.
- Long L1 (20): Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a lungo termine.
- Long L2 (15): Periodo RSI applicato al calcolo a lungo termine.
Conclusione
L'indicatore offre una chiara lettura sia delle correzioni a breve termine che della direzione principale del mercato. Con segnali raffinati, avvisi integrati e una visualizzazione semplice, aiuta a ridurre il rumore e ad allinearsi al trend dominante.
Che tu faccia trading su Forex, azioni o materie prime, questo strumento è progettato per supportare decisioni più sicure, soprattutto su timeframe più alti come H4 e Daily.