KT B Xtrender MT5

KT B-Xtrender è una versione avanzata dello strumento di seguito di tendenza introdotto originariamente da Bharat Jhunjhunwala nella rivista IFTA. Abbiamo perfezionato il concetto per offrire segnali più precisi e avvisi integrati, aiutando i trader a individuare opportunità più solide nei mercati in trend. 


Caratteristiche

  • Doppia lettura del trend: Combina analisi di breve e lungo periodo, rendendo più facile distinguere tra semplici correzioni e vere inversioni di tendenza.
  • Segnali chiari: Fornisce segnali diretti di acquisto e vendita, oltre a punti per aumentare o ridurre la posizione, migliorando la gestione operativa.
  • Istogramma a breve termine: Evidenzia le correzioni all'interno del movimento principale. Il verde indica momentum positivo, il rosso debolezza temporanea.
  • Istogramma a lungo termine: Traccia la direzione primaria del mercato utilizzando una combinazione di medie mobili rapide e lente, smussate con RSI.
  • Allineamento del trend: La conferma è più forte quando entrambi gli istogrammi puntano nella stessa direzione, aiutando a evitare falsi segnali.
  • Riduzione del rumore: Filtra le oscillazioni minori giornaliere per concentrarsi sulla struttura generale del mercato.
  • Versatile sui mercati: Funziona su azioni, forex e materie prime. Può essere usato su diversi timeframe, ma rende al meglio su H4 e Daily.
  • Avvisi integrati: Ricevi notifiche quando il trend si forma, continua o si inverte — senza dover guardare il grafico costantemente.
  • Visual chiara e immediata: Gli istogrammi verdi e rossi consentono di interpretare rapidamente il sentiment di mercato.

Come funziona

B-Xtrender combina due istogrammi complementari per fornire una visione più completa del mercato. L'istogramma a breve termine mostra le correzioni all'interno del trend corrente, mentre l'istogramma a lungo termine definisce la direzione prevalente. 

Quando entrambi sono allineati, il segnale è più forte, facilitando la distinzione tra un semplice ritracciamento e un vero cambio di trend. Questo approccio a doppio livello aiuta a individuare ingressi, uscite e aggiustamenti della posizione con maggiore sicurezza.

Input

  • Short L1 (5): Periodo della media mobile veloce per il calcolo a breve termine.
  • Short L2 (20): Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a breve termine.
  • Short L3 (15): Periodo RSI usato per uniformare i valori a breve termine.
  • Long L1 (20): Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a lungo termine.
  • Long L2 (15): Periodo RSI applicato al calcolo a lungo termine.

Conclusione

L'indicatore offre una chiara lettura sia delle correzioni a breve termine che della direzione principale del mercato. Con segnali raffinati, avvisi integrati e una visualizzazione semplice, aiuta a ridurre il rumore e ad allinearsi al trend dominante.

Che tu faccia trading su Forex, azioni o materie prime, questo strumento è progettato per supportare decisioni più sicure, soprattutto su timeframe più alti come H4 e Daily.

