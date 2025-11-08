KT B Xtrender MT5

KT B-Xtrender est une version avancée de l’outil de suivi de tendance présenté à l’origine par Bharat Jhunjhunwala dans le journal de l’IFTA. Nous avons affiné ce concept pour offrir des signaux plus précis et des alertes intégrées, aidant les traders à repérer de meilleures opportunités dans les marchés en tendance.

Bien qu’il puisse être utilisé sur différents horizons de temps, il offre ses meilleurs résultats sur des unités plus élevées comme le H4 et le Daily.





Caractéristiques



Vue de tendance double : Combine l’analyse à court et à long terme, facilitant la distinction entre un simple retracement et une véritable inversion de tendance.

Combine l’analyse à court et à long terme, facilitant la distinction entre un simple retracement et une véritable inversion de tendance. Signaux clairs : Fournit des alertes d’achat et de vente nettes, ainsi que des points de renforcement ou de réduction de position, permettant une gestion des trades plus confiante.

Fournit des alertes d’achat et de vente nettes, ainsi que des points de renforcement ou de réduction de position, permettant une gestion des trades plus confiante. Histogramme court terme : Met en évidence les corrections dans le mouvement global. Les zones vertes indiquent un momentum positif, tandis que les zones rouges signalent une faiblesse à court terme.

Met en évidence les corrections dans le mouvement global. Les zones vertes indiquent un momentum positif, tandis que les zones rouges signalent une faiblesse à court terme. Histogramme long terme : Suit la direction dominante du marché en utilisant un équilibre de moyennes mobiles rapides et lentes, lissées grâce au RSI.

Suit la direction dominante du marché en utilisant un équilibre de moyennes mobiles rapides et lentes, lissées grâce au RSI. Alignement de tendance : La confirmation est plus forte lorsque les deux histogrammes pointent dans la même direction, aidant à éviter les faux départs.

La confirmation est plus forte lorsque les deux histogrammes pointent dans la même direction, aidant à éviter les faux départs. Réduction du bruit : Filtre les fluctuations quotidiennes pour se concentrer sur la structure de marché globale.

Filtre les fluctuations quotidiennes pour se concentrer sur la structure de marché globale. Polyvalent sur les marchés : Fonctionne sur actions, forex et matières premières. Bien qu’efficace sur plusieurs unités, il excelle particulièrement sur H4 et Daily.

Fonctionne sur actions, forex et matières premières. Bien qu’efficace sur plusieurs unités, il excelle particulièrement sur H4 et Daily. Alertes intégrées : Receive notifications lorsque de nouvelles tendances apparaissent, se prolongent ou se renversent — sans avoir à surveiller le graphique en permanence.

Receive notifications lorsque de nouvelles tendances apparaissent, se prolongent ou se renversent — sans avoir à surveiller le graphique en permanence. Lecture visuelle simple : Les histogrammes verts et rouges permettent de saisir l’humeur du marché en un instant.



Comment ça fonctionne

B-Xtrender combine deux histogrammes complémentaires pour offrir une vue complète du marché. L’histogramme court terme montre les corrections au sein du mouvement actuel, tandis que l’histogramme long terme définit la direction générale du marché. Lorsque les deux histogrammes s’alignent, le signal est plus fort, ce qui permet de différencier un simple retracement d’un véritable changement de tendance. Cette approche en deux couches facilite l’identification des entrées, sorties et ajustements de position avec plus de confiance.



Paramètres d’entrée



Short L1 (5): Période de la moyenne mobile rapide pour le calcul à court terme.

Période de la moyenne mobile rapide pour le calcul à court terme. Short L2 (20): Période de la moyenne mobile lente pour le filtre de tendance à court terme.

Période de la moyenne mobile lente pour le filtre de tendance à court terme. Short L3 (15): Période du RSI utilisée pour lisser les valeurs à court terme.

Période du RSI utilisée pour lisser les valeurs à court terme. Long L1 (20): Période de la moyenne mobile lente pour le filtre de tendance à long terme.

Période de la moyenne mobile lente pour le filtre de tendance à long terme. Long L2 (15): Période du RSI appliquée au calcul long terme.



Conclusion