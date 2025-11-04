Congestione
- Indicatori
- Aldo Merlo
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Indicatore per zone di accumulo che individua congestioni determinate da una candela iniziale grande contenente, fra il suo massimo ed il suo minimo, la chiusura di almeno 4 candele successive.
Questo indicatore consente di identificare zone di accumulo che possono generare accelerazioni al prezzo di mercato.
Utile per analizzare lo storico (impostazione libera del numero di candele storiche da analizzare e del numero di candele che formano la congestione) e su di esso creare una propria strategia di trading.