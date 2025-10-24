Scalping preciso para cripto no M5





O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas, com foco em alta precisão e agilidade. Ideal para traders que atuam em mercados voláteis, como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez.





🎯 Principais características:

Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto

Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão

Compatível com MetaTrader 5

Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe

Estratégia baseada em análise de clusters, tendência e microestrutura de mercado



📈 Benefícios para o trader: Redução de ruído operacional com sinais claros e objetivos Agilidade nas entradas e saídas , ideal para quem busca consistência Alta adaptabilidade : funciona em diferentes estilos de operação Interface limpa e intuitiva , sem poluição visual



🔧 Requisitos: Plataforma MetaTrader 5 Conta demo ou real ativa Recomendado para traders com perfil técnico e operacional

📌 Observações: O indicador não realiza operações automáticas (não é robô) Recomendamos backtest e simulação antes de operar com capital real Suporte disponível para dúvidas e orientações de uso









