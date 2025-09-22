The Gold Father

💰 OFFRE LIMITÉE – LES 10 PREMIÈRES COPIES SEULEMENT 100 USD

📈 Le prix augmente de 100 USD toutes les 10 copies vendues La façon intelligente de trader l’or automatiquement

🔑 Aperçu
Cet Expert Advisor (EA) est un système de trading entièrement automatisé, conçu pour XAUUSD (or), le Forex et d’autres instruments majeurs. L’EA est spécialisé dans les stratégies d’achat, en utilisant des ordres Buy Stop, Buy Limit et Sell Stop afin de saisir des opportunités aussi bien sur les marchés en tendance que lors des corrections.

Avec une logique simple mais puissante, cet EA est idéal pour les traders qui recherchent un trading automatisé avec des entrées précises et une configuration conviviale.

⚙️ Caractéristiques principales
✅ Stratégie d’achat automatique – Place intelligemment des ordres Buy Stop, Buy Limit et Sell Stop.
✅ Aucun indicateur – Fonctionne sans signaux retardés, basé uniquement sur les niveaux de prix.
✅ Paramétrage simple – Facile à utiliser, adapté aux débutants comme aux traders expérimentés.
✅ Compatible brokers – Fonctionne avec des cotations à 4 et 5 décimales.
✅ Prêt à l’emploi – « Installer et oublier ».

📊 Logique de la stratégie

  • Buy Stop – Entrée sur cassure haussière lorsque le prix monte.

  • Buy Limit – Entrée sur retracements et corrections à des prix plus avantageux.

  • Sell Stop – Protection contre les retournements soudains et couverture en cas de chute.

Cette combinaison permet à l’EA de trader aussi bien les cassures que les retracements, maximisant les opportunités sur des marchés volatils.

Avantages

  • Entièrement automatisé, aucune intervention manuelle nécessaire.

  • Efficace pour le scalping, l’intraday ou le swing trading.

  • Léger et optimisé pour une exécution rapide.

📌 Configuration de compte recommandée
Broker : Exness (compte sans swap)

  • Compte Standard
    Capital minimum : 5 000 USD
    Taille de lot : 0,01

  • Compte Cent
    Capital minimum : 50 USD
    Taille de lot : 0,01

📈 Pourquoi choisir cet EA ?
Cet EA a été conçu avec un accent sur la simplicité, la rapidité et la fiabilité. Il ne dépend pas d’indicateurs complexes, ce qui le rend stable chez différents brokers et dans diverses conditions de marché. Débutants comme traders expérimentés profiteront d’une stratégie d’achat automatisée claire et fiable, capable de s’adapter à la volatilité de l’or.


Produits recommandés
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
Vous cherchez à maximiser vos gains et à minimiser vos risques ? SENTINEL Heikin-Ashi combine les signaux Heikin-Ashi avec la robustesse de la gestion des risques du module SENTINEL, optimisé pour vous offrir des outils avancés et faciles à utiliser. Points de départ (testé en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable à divers actifs et périodes Identifiez des opportunités précises : Saisissez des opérations rentables grâce à la combinaison des signaux Heikin-Ashi, RSI et le nouvea
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.9 (20)
Experts
SMART GOLD ROBOT - Built by a 7-Figure Funded Trader Developed by an experienced funded trader with multiple  verified prop firm certificates (check profile) After many years of manual trading and achieving seven-figure funded accounts, I've automated my exact trading strategy into this powerful EA. But here's what makes it special: When the market moves against our position (because no strategy is 100% perfect), the SMART RECOVERY SYSTEM kicks in - protecting your capital and aiming for break
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. The search for patterns is carried out by the universal Zigzag, Peak ZigZag, which was specially adapted to work in this EA. Through the use of the trace mode (when scanning patterns is performed on several Zig-zags with different Peak dist, see the description of the parameters), various AB = CD patterns from t
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experts
Project Maximum Heat is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit, b
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Range Raider MT5
Joshua Lee Attridge
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: $299 Welcome to  Range Raider EA ! Built on the foundations of successful trading strategies, this EA is designed to perform exceptionally across different market conditions. It comes equipped with flexible settings and powerful risk management features, making it ideal for both new and seasoned traders. For a limited time, we are offering Range Raider at a special launch price! Key Features: Risk Management Flexibility: Fixed L
FractalScalper
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is characterized by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss . Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimiz
Multi Harmonic
Erick Gabriel Palma Montufar
Experts
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Experts
The scalper EA uses strategies based on intra-bar trading on the H1 and H2 timeframes. Also many filters are used to find the right signals to open an order. The EA uses pending orders   BuyStop and SellStop. The EA trades on two pairs: EURUSD, USDJPY and two timeframes H1, H2. Also, the adviser can be installed on other currencies using the instructions:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 The EA places a protective stop order on all orders. The adviser is safe and does not require any s
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique stratégique Pump and Dump for mt5 Expert Advisor est un   conseiller commercial entièrement automatique   créé par un commerçant pour les commerçants.   La stratégie est "acheter bas, vendre haut"   . Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse significative des prix. Le sens fondamental de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse, de vendre plus cher lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvemen
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Saeed XAUUSD
Saeed Mastour S Alshahrani
Experts
Overview Saeed XAUUSD EA is a fully automated expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the WEEKLY timeframe using a high-probability breakout strategy powered by Average True Range (ATR) -based stop loss, take profit, and trailing stop logic. It offers dual position sizing options — either dynamic lot sizing per $1,000 of balance or a fixed lot mode — making it highly adaptable to both small and large accounts. Although  $1,000   is recommended to use the lot per balance, fixed lot
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Gold Volatality SwingAI Pro
Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
Experts
GOLD VOLATILITY SWING PRO – Your Ultimate Trading Companion “The uptrend is your friend, but the downtrend is your opportunity.” GOLD VOLATILITY SWING PRO is a powerful AI advisor developed for long-term profitability in the gold market. Designed for MetaTrader 5, this AI doesn’t just follow trends—it strategically capitalizes on both upswings and downswings, identifying high-probability swing entries and exits. Built for serious traders , this system adapts position sizes based on your account
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Gold Bars AI
Irina Selezneva
Experts
Madames, Messieurs, Nous avons le plaisir de vous présenter notre technologie avancée d'apprentissage automatique conçue pour le trading réussi sur le marché des changes (FOREX). Nos experts en finance et en apprentissage profond ont développé une stratégie de retour à la moyenne pour la paire de devises XAUUSD, qui démontre une amélioration des performances 10 fois supérieure à celle des systèmes traditionnels basés sur des indicateurs. Notre stratégie utilise exclusivement les prix et leurs d
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Dans le monde du trading, où chaque tick peut être le début d'une nouvelle histoire, il est crucial d'avoir un allié fiable. TrendVarianceSpectrum n'est pas seulement un robot de trading ; c'est votre guide dans les marchés volatils. Construit avec des années d'expérience et entraîné sur plus de 25 ans de données, il combine l'élégance des mathématiques avec la puissance de la technologie moderne. Avantages clés de TrendVarianceSpectrum : Drawdown minimal :   TrendVarianceSpectrum fonctionne ave
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Expert Advisor automatique universel pour MetaTrader 5 travaillant sur des indicateurs standards. UniverselEA Le constructeur EA est fourni avec un grand nombre de fonctions. Vous pouvez sélectionner l'un des 20 signaux pour ouvrir une position et 5 des 20 filtres pour trier les signaux des indicateurs standard inclus dans le package MetaTrader. En outre, vous pouvez ajuster les paramètres de l'indicateur, sélectionner une période et spécifier une barre de signal pour chaque signal. Vous pouvez
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis