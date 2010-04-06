EquityStop UAP

Descrizione:

EquityStop UAP è la soluzione progettata per ottimizzare la gestione delle tue operazioni forex in modo sicuro ed efficiente. Il nostro software offre un livello superiore di controllo e protezione per ogni trade.

*Caratteristiche Principali:*


1.  **Protezione sull'Equity:** Preserva il tuo capitale con la nostra avanzata funzione di Equity Stop, che applica una barriera di sicurezza automatica per limitare le perdite.
2. **Trailing Stop Percentuale:** Massimizza i tuoi profitti e riduci le perdite con la funzione di Trailing Stop Percentuale, adattandosi dinamicamente ai movimenti del mercato. Puoi scegliere la percentuale di TrailStart e Width che rispecchia le tue esigenze!

4. **Monitoraggio in Tempo Reale:** Abilitando gli alert avrai una panoramica di quello che sta succedendo ai tuoi trade, anche senza essere davanti al terminale.

5. **Personalizzazione Avanzata:** Adatta il software alle tue preferenze con opzioni di personalizzazione avanzate: percentuali di TrailingStop e EquityStop, funzione EmergencyStop, fino ad arrivare alle notifiche in tempo reale.

TrailingEdgePro è il compagno affidabile per ogni trader che cerca di ottimizzare le proprie operazioni, garantendo una gestione del rischio superiore e massimizzando le opportunità di profitto. Sia che tu sia un principiante o un trader esperto, il nostro software è progettato per adattarsi alle tue esigenze uniche nel mondo del forex.


