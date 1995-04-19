Dealmaps MT4
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 2.10
- Aggiornato: 17 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Presentazione dell'indicatore DealMaps per MT4
IL Indicatore DealMaps è un potente strumento di trading che trasforma la cronologia delle tue operazioni in una mappa stradale visiva direttamente sul tuo grafico. Ora con funzionalità espanse e personalizzazione , non solo mostra le negoziazioni chiuse ma tiene anche traccia dinamicamente posizioni aperte in tempo reale.
Progettato per i trader che richiedono chiarezza e controllo, questo indicatore ti aiuta a:
- Analizzare le performance passate – Impara da ogni mestiere.
- Ottimizzare le strategie – Individuare schemi nelle vittorie/sconfitte.
- Monitorare le posizioni in tempo reale – Tieni traccia delle negoziazioni aperte a colpo d'occhio.
- Personalizza gli elementi visivi – Adatta la visualizzazione al tuo flusso di lavoro.
Caratteristiche principali e miglioramenti
1. Visualizzazione completa del trading
-
Operazioni chiuse : visualizza i punti di entrata/uscita, le zone di profitto/perdita e la durata dell'operazione.
-
Posizioni aperte : visualizzate dinamicamente sul grafico (con codice colore per un facile monitoraggio).
-
Indicatori lunghi/corti : distinguono immediatamente le direzioni di trading (ad esempio, Blu = Acquista, Rosso = Vendi).
2. Personalizzazione avanzata
-
Opzioni di filtraggio : concentrati su operazioni specifiche (ad esempio, acquisto/vendita, profitto/perdita).
-
Impostazioni colore : regola i colori in base alle tue preferenze.
-
Gestione azioni predefinite : imposta le impostazioni predefinite preferite per un'analisi più rapida.
3. Miglioramento dell'usabilità e del controllo
-
Attiva/disattiva le funzionalità : abilita/disabilita le funzioni (ad esempio, nascondi le negoziazioni aperte, mostra solo le negoziazioni in perdita).
-
Attivazione con un clic : sovrapponi istantaneamente la cronologia delle negoziazioni con un solo pulsante.
-
Funziona con tutti gli account : reale, demo.
Come funziona
-
Allega al grafico : carica l'indicatore su qualsiasi grafico MT4.
-
Personalizza impostazioni : regola filtri, colori e preferenze di visualizzazione.
-
Analizza : studia le operazioni passate + monitora le posizioni aperte in tempo reale.
-
Perfeziona : usa le informazioni per restringere gli stop, migliorare gli ingressi o modificare gli obiettivi.
Chi trae vantaggio da DealMaps?
-
Trader manuali : rivedi le operazioni passate per perfezionare tempistiche e psicologia.
-
Sviluppatori EA : convalidano visivamente i backtest e ottimizzano gli algoritmi.
-
Gestori di fondi : monitora più account o strategie in un unico posto.
-
Principianti : accelera l'apprendimento visualizzando errori e successi.