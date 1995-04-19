Dealmaps MT4

Presentazione dell'indicatore DealMaps per MT4

IL   Indicatore DealMaps   è un potente strumento di trading che trasforma la cronologia delle tue operazioni in una mappa stradale visiva direttamente sul tuo grafico. Ora con   funzionalità espanse e personalizzazione , non solo mostra le negoziazioni chiuse ma tiene anche traccia dinamicamente   posizioni aperte   in tempo reale.

Progettato per i trader che richiedono chiarezza e controllo, questo indicatore ti aiuta a:
- Analizzare le performance passate   – Impara da ogni mestiere.
- Ottimizzare le strategie   – Individuare schemi nelle vittorie/sconfitte.
- Monitorare le posizioni in tempo reale   – Tieni traccia delle negoziazioni aperte a colpo d'occhio.
- Personalizza gli elementi visivi   – Adatta la visualizzazione al tuo flusso di lavoro.

Caratteristiche principali e miglioramenti

1. Visualizzazione completa del trading

  • Operazioni chiuse : visualizza i punti di entrata/uscita, le zone di profitto/perdita e la durata dell'operazione.

  • Posizioni aperte : visualizzate dinamicamente sul grafico (con codice colore per un facile monitoraggio).

  • Indicatori lunghi/corti : distinguono immediatamente le direzioni di trading (ad esempio, Blu = Acquista, Rosso = Vendi).

2. Personalizzazione avanzata

  • Opzioni di filtraggio : concentrati su operazioni specifiche (ad esempio, acquisto/vendita, profitto/perdita).

  • Impostazioni colore : regola i colori in base alle tue preferenze.

  • Gestione azioni predefinite : imposta le impostazioni predefinite preferite per un'analisi più rapida.

3. Miglioramento dell'usabilità e del controllo

  • Attiva/disattiva le funzionalità : abilita/disabilita le funzioni (ad esempio, nascondi le negoziazioni aperte, mostra solo le negoziazioni in perdita).

  • Attivazione con un clic : sovrapponi istantaneamente la cronologia delle negoziazioni con un solo pulsante.

  • Funziona con tutti gli account : reale, demo.


Come funziona

  1. Allega al grafico : carica l'indicatore su qualsiasi grafico MT4.

  2. Personalizza impostazioni : regola filtri, colori e preferenze di visualizzazione.

  3. Analizza : studia le operazioni passate + monitora le posizioni aperte in tempo reale.

  4. Perfeziona : usa le informazioni per restringere gli stop, migliorare gli ingressi o modificare gli obiettivi.

Chi trae vantaggio da DealMaps?

  • Trader manuali : rivedi le operazioni passate per perfezionare tempistiche e psicologia.

  • Sviluppatori EA : convalidano visivamente i backtest e ottimizzano gli algoritmi.

  • Gestori di fondi : monitora più account o strategie in un unico posto.

  • Principianti : accelera l'apprendimento visualizzando errori e successi.


