Vice Trend Analyzer

Presentazione dell’Indicatore Definitivo di Analisi delle Tendenze

Porta il tuo trading a un livello superiore con il Trend Analysis Indicator, uno strumento avanzato progettato per i trader che cercano precisione e profondità nelle loro analisi. Questo potente indicatore utilizza algoritmi matematici esclusivi per effettuare backtest, analizzare il mercato e identificare le tendenze più forti.

Caratteristiche Principali

Ingressi Precisi e Ottimizzati

  • Dì addio alle congetture: L’indicatore rileva e conferma la direzione della tendenza con una precisione straordinaria, permettendoti di entrare sul mercato nei momenti più opportuni.
  • Vantaggio matematico: Attraverso calcoli proprietari, il sistema elimina il rumore di mercato e fornisce segnali chiari di acquisto o vendita, garantendo configurazioni di trading ad alta probabilità.

Backtesting Integrato con Risultati Dettagliati

  • Prendi decisioni più consapevoli: Il nostro indicatore non solo ti guida nelle operazioni, ma offre anche funzionalità avanzate di backtesting. Verifica immediatamente come avrebbe performato in passato e ottimizza la tua strategia prima di operare dal vivo.
  • Parametri personalizzabili: Imposta la dimensione del lotto, il numero di candele da testare e il timeframe della tendenza per un'analisi flessibile e su misura per il tuo stile di trading.

Zone Dinamiche di Take Profit e Stop Loss

  • Massima chiarezza visiva: L’indicatore disegna automaticamente sul grafico le zone di profitto e di stop loss, aiutandoti a visualizzare il rapporto rischio/rendimento sia nel backtest che in tempo reale.
  • Dati dettagliati delle zone: Per ogni operazione, vengono mostrati il cambio percentuale, il profitto o la perdita totale dalle operazioni testate e il numero di punti in cui il mercato si è mosso all’interno delle zone. Questo livello di dettaglio ti permette di avere una panoramica completa prima di prendere qualsiasi decisione.

Impostazioni Completamente Personalizzabili

  • Controllo della dimensione del lotto: Adatta la dimensione del lotto sia per le operazioni in tempo reale che per le simulazioni di backtest, assicurandoti che la tua strategia rispetti la gestione del rischio.
  • Periodo di Backtest: Scegli quante candele storiche vuoi testare per un’analisi più approfondita del passato.
  • Selezione del Timeframe della Tendenza: Imposta il timeframe della tendenza in base al tuo stile di trading – che tu sia uno scalper, un day trader o un swing trader.

Perché Scegliere Trend Analyzer?

  • Backtesting potente: Analizza le performance passate e perfeziona la tua strategia prima di rischiare capitale reale.
  • Facile da usare: Che tu sia un principiante o un trader esperto, la nostra interfaccia intuitiva e gli strumenti visivi ti aiuteranno a fare trading in modo più intelligente.
  • Ottimizzato per ogni mercato: Perfetto per Forex, materie prime, indici, criptovalute e molto altro!

Prodotti consigliati
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Indicatori
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicatori
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicatori
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicatori
MSnR Lines è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee. Caratteristiche: Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level. Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicatori
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore   Basic Support and Resistance   è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT4 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ot
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indicatori
This Indicator enhances the default Relative Strength Index (RSI) by introducing several improvements. First, it visually highlights overbought and oversold regions by changing the RSI color from white to red. Second, it includes additional reference lines at 20, 40, 50, 60, and 80, providing a clearer framework for assessing RSI values. The most notable feature is the use of the middle 50-line to indicate the current market cycle. The color of the 50-line dynamically reflects the cycle: green f
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 5. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicatori
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicatori
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Visual Neural Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Neural Trend Analyzer Unlock the market’s true direction with the Visual Neural Trend Analyzer, a sophisticated indicator designed to identify high-probability trading signals with exceptional clarity. For just $30, gain a powerful edge by filtering out market noise and focusing only on significant trend movements. This is not just another arrow indicator. The Visual Neural Trend Analyzer employs an intelligent, multi-layered confirmation system to ensure the signals it generates are both
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicatori
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicatori
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Boom Crash Trend Indicator
Rohan Gupta
Indicatori
Boom and Crash Trend Detector is a  Non-Repaint   MT5 trading system usually being sold for 50 0$ . Most people use this for Deriv but can be used to forex too. The boom and crash spike indicator is a spike detecting software, with Multiple features, these features include. Spike Alert ( from 10 to 100-second warning before spike) Continues spike Alert (for double or continuous spikes at a time) supports all Boom/crash Indices M6 time frame works best here . Bigger time frame trend pointer for
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicatori
Una combinazione di due oscillatori. Il primo mostra i punti di ingresso, il secondo mostra l'andamento attuale. L'indicatore può visualizzare i segnali dell'oscillatore tramite frecce in due modalità, tutti i segnali dell'oscillatore veloce o segnali solo nella direzione della tendenza attuale. Ha un pannello multi-intervallo temporale e tre tipi di notifiche di segnali. Benefici: Adatto per il trading giornaliero e scalping Filtraggio delle tendenze Configurazione semplice e sensibile Pannell
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicatori
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Altri dall’autore
Vice DayTranding Indicator
Joseph Njuguna Njeri
5 (1)
Indicatori
Un indicatore di scalping professionale multi-timeframe con avvisi mobili in tempo reale, zone intelligenti di acquisto/vendita e statistiche giornaliere dei segnali. Progettato per day trader e scalper che richiedono precisione. Panoramica Questo indicatore è pensato per day trader e scalper che puntano su precisione, velocità e chiarezza. Combina l’analisi multi-timeframe con un filtraggio intelligente dei segnali per offrire opportunità di trading ad alta probabilità. Con avvisi in tempo real
Vice SwingTrading
Joseph Njuguna Njeri
Indicatori
Vice SwingTrading – Indicatore Avanzato di Swing Trading Multi-Timeframe Vice SwingTrading è pensato per i seri swing trader che si affidano alla conferma multi-timeframe per catturare in modo efficiente i movimenti del mercato. L’indicatore combina l’identificazione del trend sul Giornaliero (D1) con la precisione di ingresso sull’Orario (H1) , offrendoti un vantaggio strutturato nei mercati volatili. Logica di Trading Principale Rilevamento del Trend (D1) → Identifica la direzione dominante
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione