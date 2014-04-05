Vice Trend Analyzer
- Indicatori
- Joseph Njuguna Njeri
- Versione: 3.9
- Aggiornato: 6 maggio 2025
- Attivazioni: 10
Presentazione dell’Indicatore Definitivo di Analisi delle Tendenze
Porta il tuo trading a un livello superiore con il Trend Analysis Indicator, uno strumento avanzato progettato per i trader che cercano precisione e profondità nelle loro analisi. Questo potente indicatore utilizza algoritmi matematici esclusivi per effettuare backtest, analizzare il mercato e identificare le tendenze più forti.