Vice SwingTrading

Vice SwingTrading – Indicatore Avanzato di Swing Trading Multi-Timeframe

Vice SwingTrading è pensato per i seri swing trader che si affidano alla conferma multi-timeframe per catturare in modo efficiente i movimenti del mercato. L’indicatore combina l’identificazione del trend sul Giornaliero (D1) con la precisione di ingresso sull’Orario (H1), offrendoti un vantaggio strutturato nei mercati volatili.

🔑 Logica di Trading Principale

  • Rilevamento del Trend (D1) → Identifica la direzione dominante del mercato per garantire che le operazioni siano in linea con il quadro generale.

  • Trigger di Ingresso (H1) → Conferma gli ingressi solo quando il momentum intraday corrisponde al trend del timeframe superiore.

  • Segnali Visivi → Gli ingressi vengono mostrati come linee rosse con freccia direttamente sul grafico per maggiore chiarezza.

Questo approccio a doppio filtro garantisce che vengano evidenziati solo i setup ad alta probabilità.

📊 Zone di Trading in Tempo Reale

  • Le zone dinamiche di Acquisto/Vendita vengono disegnate quando emerge un nuovo trend.

  • Le zone vengono aggiornate in tempo reale con:

    • Livelli di Take Profit (basati sui massimi/minimi dei movimenti di prezzo).

    • Livelli di Stop Loss (adattati dinamicamente man mano che il mercato evolve).

    • Calcoli di Profitto/Perdita in dollari, % di variazione e pips.

  • Le zone precedenti vengono archiviate sul grafico per la revisione post-trade.

Questo offre sia guida prospettica che analisi storica in un unico strumento.

🔔 Avvisi & Notifiche

  • Notifiche push quando viene rilevato un nuovo ingresso BUY/SELL.

  • Etichettatura chiara sul grafico di ingressi e livelli di riferimento giornalieri.

  • Ti mantiene connesso alle opportunità anche lontano dal terminale.

⚙️ Gestione del Grafico

  • Configura automaticamente un ambiente di trading pulito:

    • Sfondo bianco, colori strutturati delle candele.

    • Rimozione di griglie inutili e distrazioni.

  • Alla rimozione dell’indicatore, il grafico torna alle impostazioni predefinite.

  • Oggetti (zone, testi, frecce) vengono eliminati in modo pulito → nessun disordine residuo.

🔍 Supporto al Backtesting

  • Compatibile con test storici da 2 a 14 settimane.

  • Consente ai trader di valutare le prestazioni passate della logica dell’indicatore.

  • Tracciamento visivo dei segnali, livelli TP/SL e zone completate.

🎯 Perché i Trader Professionisti Usano Vice SwingTrading

  • Precisione Multi-Timeframe → Riduce i falsi segnali combinando trend + conferma d’ingresso.

  • Trasparenza del Rischio → Posizionamento automatico di TP/SL con metriche P&L in tempo reale.

  • Capacità di Revisione delle Operazioni → Le zone completate rimangono visibili per la valutazione della strategia.

  • Bassa Manutenzione → Notifiche e gestione pulita del grafico fanno risparmiare tempo.

🚀 Migliora il Tuo Swing Trading

Vice SwingTrading è più di un semplice strumento di segnale d’ingresso: è un framework completo di swing trading. Combinando analisi su timeframe superiori con esecuzione intraday precisa, aiuta i trader a concentrarsi su setup di qualità e risultati misurabili.


