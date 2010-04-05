Vice SwingTrading
- Indicatori
- Joseph Njuguna Njeri
- Versione: 4.0
- Attivazioni: 10
Vice SwingTrading – Indicatore Avanzato di Swing Trading Multi-Timeframe
Vice SwingTrading è pensato per i seri swing trader che si affidano alla conferma multi-timeframe per catturare in modo efficiente i movimenti del mercato. L’indicatore combina l’identificazione del trend sul Giornaliero (D1) con la precisione di ingresso sull’Orario (H1), offrendoti un vantaggio strutturato nei mercati volatili.
🔑 Logica di Trading Principale
-
Rilevamento del Trend (D1) → Identifica la direzione dominante del mercato per garantire che le operazioni siano in linea con il quadro generale.
-
Trigger di Ingresso (H1) → Conferma gli ingressi solo quando il momentum intraday corrisponde al trend del timeframe superiore.
-
Segnali Visivi → Gli ingressi vengono mostrati come linee rosse con freccia direttamente sul grafico per maggiore chiarezza.
Questo approccio a doppio filtro garantisce che vengano evidenziati solo i setup ad alta probabilità.
📊 Zone di Trading in Tempo Reale
-
Le zone dinamiche di Acquisto/Vendita vengono disegnate quando emerge un nuovo trend.
-
Le zone vengono aggiornate in tempo reale con:
-
Livelli di Take Profit (basati sui massimi/minimi dei movimenti di prezzo).
-
Livelli di Stop Loss (adattati dinamicamente man mano che il mercato evolve).
-
Calcoli di Profitto/Perdita in dollari, % di variazione e pips.
-
-
Le zone precedenti vengono archiviate sul grafico per la revisione post-trade.
Questo offre sia guida prospettica che analisi storica in un unico strumento.
🔔 Avvisi & Notifiche
-
Notifiche push quando viene rilevato un nuovo ingresso BUY/SELL.
-
Etichettatura chiara sul grafico di ingressi e livelli di riferimento giornalieri.
-
Ti mantiene connesso alle opportunità anche lontano dal terminale.
⚙️ Gestione del Grafico
-
Configura automaticamente un ambiente di trading pulito:
-
Sfondo bianco, colori strutturati delle candele.
-
Rimozione di griglie inutili e distrazioni.
-
-
Alla rimozione dell’indicatore, il grafico torna alle impostazioni predefinite.
-
Oggetti (zone, testi, frecce) vengono eliminati in modo pulito → nessun disordine residuo.
🔍 Supporto al Backtesting
-
Compatibile con test storici da 2 a 14 settimane.
-
Consente ai trader di valutare le prestazioni passate della logica dell’indicatore.
-
Tracciamento visivo dei segnali, livelli TP/SL e zone completate.
🎯 Perché i Trader Professionisti Usano Vice SwingTrading
-
Precisione Multi-Timeframe → Riduce i falsi segnali combinando trend + conferma d’ingresso.
-
Trasparenza del Rischio → Posizionamento automatico di TP/SL con metriche P&L in tempo reale.
-
Capacità di Revisione delle Operazioni → Le zone completate rimangono visibili per la valutazione della strategia.
-
Bassa Manutenzione → Notifiche e gestione pulita del grafico fanno risparmiare tempo.
🚀 Migliora il Tuo Swing Trading
Vice SwingTrading è più di un semplice strumento di segnale d’ingresso: è un framework completo di swing trading. Combinando analisi su timeframe superiori con esecuzione intraday precisa, aiuta i trader a concentrarsi su setup di qualità e risultati misurabili.