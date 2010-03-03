High Low Range

Presentando High Low Range, la tua chiave per una negoziazione disciplinata nel dinamico mondo del Forex. Questo Esperto Consulente MQL5 è meticolosamente progettato per gli appassionati di tendenza, offrendo un vantaggio strategico con il suo unico meccanismo di trailing stop che si adatta dinamicamente alla volatilità di mercato.

Strategia:
Sfrutta la potenza del trend following senza l'ingombro degli indicatori. High Low Range si basa sull'azione pura del prezzo, eccellendo nell'identificare e capitalizzare sulle tendenze di mercato.

Gestione del Rischio:
Stai tranquillo mentre l'EA si occupa della gestione del rischio, calcolando automaticamente le dimensioni dei lotti in base al tuo saldo. Ciò assicura un approccio prudente alla negoziazione, promuovendo il successo a lungo termine invece di scorciatoie rischiose.

Impostazioni:
La semplicità incontra la sofisticatezza. High Low Range vanta impostazioni user-friendly, garantendo un'esperienza facile per i trader di tutti i livelli.

High Low Range semplifica la tua esperienza di trading con impostazioni user-friendly. Nessuna configurazione complessa, solo controlli chiari per un'operatività senza intoppi.

Timeframe Consigliato:
Eleva la tua negoziazione su time frame più alti, specialmente su grafici giornalieri, dove High Low Range brilla davvero.

Saldo Iniziale Consigliato:
Inizia il tuo viaggio di trading con un saldo iniziale o un minimo di $1000 per prestazioni ottimali. High Low Range si adatta ai tuoi obiettivi finanziari, offrendo flessibilità senza comprometterne l'efficacia.

Compatibilità VPS:
Potenzia la tua negoziazione con funzionalità 24/7 utilizzando un VPS. High Low Range si integra perfettamente con questa tecnologia, garantendo l'esecuzione coerente delle tue strategie, anche quando sei lontano.

Disclaimer:
Sebbene la strategia brilli nei mercati in tendenza, è cruciale notare che la negoziazione comporta rischi. Nei mercati laterali, possono verificarsi perdite. High Low Range non è un sistema per arricchirsi rapidamente, ma uno strumento progettato per trader disciplinati con una prospettiva realistica.

Nessuna Versione MQL4:
Esclusivamente progettato per MQL5, High Low Range rappresenta il vertice della negoziazione algoritmica. Non è disponibile una versione MQL4, e i piani futuri non ne prevedono lo sviluppo.

Vivi la negoziazione disciplinata al massimo con High Low Range, il tuo fedele compagno nella navigazione nei mercati Forex. Abbraccia il futuro della negoziazione algoritmica e prendi il controllo del tuo destino finanziario.
