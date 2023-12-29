High Low Range

Présentation de High Low Range, votre clé pour une trading disciplinée dans le monde dynamique du Forex. Cet Expert Advisor MQL5 est méticuleusement conçu pour les passionnés de tendances, offrant un avantage stratégique avec son mécanisme de trailing stop unique qui s'ajuste dynamiquement à la volatilité du marché.

Stratégie : Exploitez la puissance du suivi de tendance sans l'encombrement des indicateurs. High Low Range s'appuie sur l'action pure des prix, excelle dans l'identification et la capitalisation des tendances du marché.

Gestion des risques : Reposez-vous tranquille tandis que l'EA prend en charge la gestion des risques, calculant automatiquement les tailles de lots en fonction de votre solde. Cela garantit une approche prudente de la négociation, favorisant le succès à long terme plutôt que les raccourcis risqués.

Paramètres : La simplicité rencontre la sophistication. High Low Range propose des paramètres conviviaux, assurant une expérience facile pour les traders de tous niveaux. High Low Range simplifie votre expérience de trading avec des paramètres conviviaux. Pas de configurations complexes, juste des contrôles simples pour un fonctionnement sans heurts.

Période recommandée : Élevez votre trading sur des périodes plus longues, surtout sur les graphiques journaliers, là où High Low Range brille vraiment.

Solde de départ recommandé : Lancez-vous dans votre parcours de trading avec un solde initial ou un minimum de 1000 $ pour des performances optimales. High Low Range s'adapte à vos objectifs financiers, offrant flexibilité sans compromettre l'efficacité.

Compatibilité VPS : Améliorez votre trading avec une fonctionnalité 24/7 en utilisant un VPS. High Low Range s'intègre parfaitement à cette technologie, garantissant l'exécution cohérente de vos stratégies, même lorsque vous êtes absent.

Avis de non-responsabilité : Bien que la stratégie brille dans les marchés en tendance, il est crucial de noter que le trading comporte des risques. Dans des marchés en range, des pertes peuvent survenir. High Low Range n'est pas une solution pour s'enrichir rapidement, mais un outil conçu pour les traders disciplinés avec une perspective réaliste.

Pas de version MQL4 : Exclusivement conçu pour MQL5, High Low Range représente le summum du trading algorithmique. Aucune version MQL4 n'est disponible, et les projets futurs n'incluent pas son développement.

Vivez une expérience de trading disciplinée à son meilleur avec High Low Range, votre compagnon de confiance pour naviguer dans les marchés du Forex. Adoptez l'avenir du trading algorithmique et prenez le contrôle de votre destin financier.
