Experimente el poder del Asesor Experto "VENUS PRO", un algoritmo meticulosamente diseñado para operar en el mercado del oro. Este asesor experto ha demostrado consistentemente excelentes resultados en rigurosas pruebas retrospectivas (backtesting), destacándose por su capacidad para capitalizar las tendencias del oro con precisión y eficacia.

Parámetros Recomendados:

  • Lote Fijo: 0.01
  • Periodo M5
  • XAUUSD

Disclaimer de Riesgo: El uso de este Asesor Experto implica riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. La operación en mercados financieros, especialmente con productos como el oro, involucra riesgos inherentes. Se recomienda encarecidamente comprender completamente la naturaleza de estos riesgos y utilizar el asesor con precaución. El equipo de desarrollo y cualquier entidad asociada no se hacen responsables de las pérdidas financieras que puedan surgir del uso de este asesor.


