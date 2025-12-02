Un expert multisimbolo può tracciare una linea?

Ciao ragazzi, ho un expert advisor che legge un database contenente vari simboli diversi. Vorrei tracciare delle linee su questi simboli, ma il mio expert advisor è posizionato su un altro simbolo. È possibile tracciare delle linee su un simbolo diverso se l'expert è posizionato su un terzo simbolo?


Sul forum Italiano si prega di scrivere in Italiano.

 
La risposta è sì, si utilizza l'ID del grafico .
