Un expert multisimbolo può tracciare una linea?
La risposta è sì, si utilizza l'ID del grafico .
Documentazione su MQL5: ChartID / Operazioni col Grafico
- www.mql5.com
Restituisce l'ID del grafico corrente. Valore restituito Valore di tipo long . Esempio...
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ciao ragazzi, ho un expert advisor che legge un database contenente vari simboli diversi. Vorrei tracciare delle linee su questi simboli, ma il mio expert advisor è posizionato su un altro simbolo. È possibile tracciare delle linee su un simbolo diverso se l'expert è posizionato su un terzo simbolo?
Sul forum Italiano si prega di scrivere in Italiano.