Errore “Download del prodotto non riuscito” su MT5 Market (500)
Ciao a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere e spero che qualcuno qui possa aiutarmi. Sto cercando di scaricare l'Expert Advisor ********* dal MetaTrader 5 Market, ma continuo a ricevere l'errore “Download del prodotto non riuscito”.
Ho già provato i passaggi standard per la risoluzione dei problemi, ma non hanno funzionato. Nello specifico, ho:
Riavviato il terminale.
Controllato la mia connessione Internet.
Eliminato i file temporanei del Market nella cartella Community .
Verificato che le credenziali del mio account MQL5 siano corrette.
Qualcun altro ha riscontrato un problema simile con questo o altri prodotti del Market? Sospetto che possa trattarsi di un errore lato server, ma vorrei sapere se esiste una soluzione “nascosta” che potrei provare.
Qualsiasi suggerimento o esperienza condivisa sarebbe molto apprezzato!
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Sul forum italiano, si prega di scrivere in italiano.
