Errore “Download del prodotto non riuscito” su MT5 Market (500)

Ciao a tutti,

ho un problema che non riesco a risolvere e spero che qualcuno qui possa aiutarmi. Sto cercando di scaricare l'Expert Advisor ********* dal MetaTrader 5 Market, ma continuo a ricevere l'errore “Download del prodotto non riuscito”.

Ho già provato i passaggi standard per la risoluzione dei problemi, ma non hanno funzionato. Nello specifico, ho:


Riavviato il terminale.

Controllato la mia connessione Internet.

Eliminato i file temporanei del Market nella cartella Community .

Verificato che le credenziali del mio account MQL5 siano corrette.


Qualcun altro ha riscontrato un problema simile con questo o altri prodotti del Market? Sospetto che possa trattarsi di un errore lato server, ma vorrei sapere se esiste una soluzione “nascosta” che potrei provare.

Qualsiasi suggerimento o esperienza condivisa sarebbe molto apprezzato!

Grazie in anticipo per il vostro aiuto.

Sul forum italiano, si prega di scrivere in italiano.

