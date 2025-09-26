Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5320: Servizi in CodeBase e operazioni di input migliorate in MQL5

Venerdì 26 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.

La build 5320 è l'ultimo aggiornamento a supportare Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows Server 2008. A partire dalla prossima versione, le piattaforme desktop che utilizzano questi sistemi operativi non riceveranno più aggiornamenti. L'unica eccezione sono le piattaforme che utilizzano Wine.

In questo aggiornamento abbiamo aggiunto una categoria CodeBase separata per i servizi. Ora puoi condividere facilmente tali applicazioni MQL5 come scaricarle direttamente dalla piattaforma con installazione automatica nella cartella desiderata.

Abbiamo anche migliorato le operazioni con le variabili di input in MQL5. Ora, utilizzando un parametro separato, è possibile specificare un nome di variabile da visualizzare nelle proprietà del programma nella piattaforma. In precedenza, il nome veniva specificato tramite commenti, un metodo meno ovvio.

Inoltre, abbiamo apportato diversi miglioramenti al compilatore e al debugger MQL5 e aggiunto traduzioni al Terminale Web in Rumeno ed Ebraico.


Terminale Client MetaTrader 5

  1. Terminale: Aggiunto supporto per i programmi di Servizio MQL5 nel Code Base.

    A differenza di Expert Advisor, indicatori e script, i servizi non sono collegati a un grafico specifico. Vengono eseguiti in background e si avviano automaticamente all'avvio del terminale. Grazie ai servizi è possibile implementare feed di dati sui prezzi personalizzati per la piattaforma, nonché svolgere un'ampia gamma di compiti ausiliari.

    Questi programmi hanno ora una categoria dedicata. Gli sviluppatori possono condividere i loro codici nel CodeBase:


    Condividi il tuo codice nella libreria


    Gli utenti possono scaricarli facilmente direttamente dalla piattaforma o da MetaEditor. Una volta scaricato, il programma viene inserito nella cartella corretta, compilato automaticamente e pronto per essere eseguito:


    Scarica i codici direttamente dalla piattaforma


  2. Terminale: Risolto un problema per cui i file dei grafici chiusi (rimossi) venivano spostati nella directory sbagliata. Per questo motivo, gli utenti non potevano ripristinare tali grafici tramite il menu 'File \ Apri Eliminati'.
  3. MQL5: Aggiunto supporto per la nuova sintassi per i parametri di input. Ora è possibile impostare esplicitamente un nome visibile da visualizzare nelle proprietà del programma. In precedenza, ciò era possibile solo tramite commenti.

    Invece della sintassi obsoleta: 
    input int InpVar;  /*visible name*/ // some comment
    Utilizzare il nuovo formato:
    input(name="visible name") int InpVar;  // some comment
    Il nome della variabile visibile è definito nel parametro 'name', che accetta solo stringhe letterali.

    Quando si utilizza la nuova sintassi per gli input, tutti i commenti che seguono la dichiarazione della variabile vengono ignorati. La sintassi precedente continua a essere supportata e non è deprecata. Puoi continuare a utilizzarla e il compilatore non genererà avvisi.

  4. MQL5: Risolto un errore per cui il compilatore poteva generare erroneamente il messaggio "function must have a body".
  5. MetaEditor: Corretti i suggerimenti visualizzati quando si passa il mouse sul valore di un’espressione osservata nel debugger.
  6. Tester: Corretto un errore durante il test degli indicatori. Il processo poteva non avviarsi se il nome dell'indicatore corrisponde al nome di un template grafico.
  7. Traduzioni dell'interfaccia utente aggiornate.

Terminale Web MetaTrader 5

  1. Aggiunte traduzioni in Rumeno ed Ebraico per l'interfaccia utente; traduzioni migliorate nella finestra di connessione dell'account.
  2. Corretta la visualizzazione del menu degli oggetti nella versione mobile.
  3. Corretta la visualizzazione del volume minimo e del volume step nelle specifiche del contratto.


L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update.

