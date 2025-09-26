Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5320: Servizi in CodeBase e operazioni di input migliorate in MQL5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Venerdì 26 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.
In questo aggiornamento abbiamo aggiunto una categoria CodeBase separata per i servizi. Ora puoi condividere facilmente tali applicazioni MQL5 come scaricarle direttamente dalla piattaforma con installazione automatica nella cartella desiderata.
Abbiamo anche migliorato le operazioni con le variabili di input in MQL5. Ora, utilizzando un parametro separato, è possibile specificare un nome di variabile da visualizzare nelle proprietà del programma nella piattaforma. In precedenza, il nome veniva specificato tramite commenti, un metodo meno ovvio.
Inoltre, abbiamo apportato diversi miglioramenti al compilatore e al debugger MQL5 e aggiunto traduzioni al Terminale Web in Rumeno ed Ebraico.
Terminale Client MetaTrader 5
A differenza di Expert Advisor, indicatori e script, i servizi non sono collegati a un grafico specifico. Vengono eseguiti in background e si avviano automaticamente all'avvio del terminale. Grazie ai servizi è possibile implementare feed di dati sui prezzi personalizzati per la piattaforma, nonché svolgere un'ampia gamma di compiti ausiliari.
Questi programmi hanno ora una categoria dedicata. Gli sviluppatori possono condividere i loro codici nel CodeBase:
Gli utenti possono scaricarli facilmente direttamente dalla piattaforma o da MetaEditor. Una volta scaricato, il programma viene inserito nella cartella corretta, compilato automaticamente e pronto per essere eseguito:
Invece della sintassi obsoleta: Utilizzare il nuovo formato:
Il nome della variabile visibile è definito nel parametro 'name', che accetta solo stringhe letterali.
Quando si utilizza la nuova sintassi per gli input, tutti i commenti che seguono la dichiarazione della variabile vengono ignorati. La sintassi precedente continua a essere supportata e non è deprecata. Puoi continuare a utilizzarla e il compilatore non genererà avvisi.
Terminale Web MetaTrader 5
L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update.