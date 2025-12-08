Break Even condizionato o Trigger Negativo
Buongiorno chi sa aiutarmi se esiste un modo per inserire un Breakeven che si attiva solo quando arriva a - xxx punti per esempio a - 100 punti quindi il contrario della funzione classica, che a + 100 punti porta lo stop a BE, in questo caso quando arriva a meno - 100 punti si dovrebbe attivare, non prima e appena il prezzo arriva a 0 o livello entry si chiude se offset a 0, tecnicamente non so se quando è negativo lo stop riesce a spostarsi perchè manualmente non me lo fa fare ma riesco a risolvere quando è negativo portando il take profit a livello entry, utilizzo un trade panel per tutte le funzioni principali, grazie a chi saprà aiutarmi.
