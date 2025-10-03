Piattaforma MetaTrader 5 build 5326: Migliorie e correzioni

Venerdì 3 ottobre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma desktop MetaTrader 5.

Piattaforma MetaTrader 5 build 5326: Miglioramenti e correzioni

Questa versione corregge diversi errori:

  • MQL5: Risolto un problema con la generazione di costruttori impliciti e operatori di copia per strutture e classi. In alcuni casi, ciò potrebbe portare a problemi critici nei programmi MQL.
  • Terminale: Aggiunto controllo della lunghezza della password quando ci si connette ad un account per la prima volta dopo la migrazione da MetaTrader 4. Il sistema ora controlla correttamente la complessità della nuova password.
  • Terminale: Corretta la visualizzazione della colonna "ID" (identificatore di sistema esterno) nell'elenco delle posizioni aperte. La colonna appare ora solo se almeno una delle operazioni dell'elenco ha un identificatore associato.

L'aggiornamento verrà rilasciato tramite il sistema Live Update.

