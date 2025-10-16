Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5370: Miglioramenti al Terminale Web

Venerdì 17 Ottobre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.

Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla versione web della piattaforma: specifiche contrattuali ampliate, visualizzazione corretta dei dati del prezzo, menu di commutazione del timeframe migliorato e finestre di dialogo perfezionate per l'apertura del conto e la connessione.

Terminale Web MetaTrader 5

  1. Aggiunta della visualizzazione delle date di inizio e fine contratto nelle specifiche dello strumento:


    Date di inizio e fine contratto


  2. Corretta l'indicazione del ritardo del prezzo nella sezione "Quotazioni". Sui dispositivi mobili, l'icona corrispondente potrebbe non apparire in modalità di visualizzazione estesa.


    Ritardo quotazioni


  3. Corretta la visualizzazione del menu di selezione del timeframe. Il problema si verificava nella visualizzazione orizzontale sui dispositivi mobili.
  4. Corretta la visualizzazione dei tipi di conto disponibili nella finestra di creazione del conto demo.
  5. Risolti i problemi di localizzazione nella finestra di connessione dell'account. Alcune voci potrebbero apparire solo in inglese.


Chiedete al vostro broker di aggiornare la piattaforma per avere accesso al Terminale Web migliorato.

