Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5370: Miglioramenti al Terminale Web
Venerdì 17 Ottobre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.
Questo aggiornamento apporta miglioramenti alla versione web della piattaforma: specifiche contrattuali ampliate, visualizzazione corretta dei dati del prezzo, menu di commutazione del timeframe migliorato e finestre di dialogo perfezionate per l'apertura del conto e la connessione.
Terminale Web MetaTrader 5
Chiedete al vostro broker di aggiornare la piattaforma per avere accesso al Terminale Web migliorato.