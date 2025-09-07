codice di confermazione , da sempre errore

Salve sto cercando di entrare in MSQL direttamente da metatrader5 e mi dice che username o password sono errati( ma non lo sono), allora ho cercato di recuperare la password e quando metto il codice alfanumerico assieme alla mail, mi dice che il codice e'errato ( ma non lo e'), quindi qualcuno sa come si possa risolvere questo problema? grazie.
 
Prova a chattare con il servizio clienti.
