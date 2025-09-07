codice di confermazione , da sempre errore
Salve sto cercando di entrare in MSQL direttamente da metatrader5 e mi dice che username o password sono errati( ma non lo sono), allora ho cercato di recuperare la password e quando metto il codice alfanumerico assieme alla mail, mi dice che il codice e'errato ( ma non lo e'), quindi qualcuno sa come si possa risolvere questo problema? grazie.
- errore di accesso
- Discussione sull articolo "Guida Step-By-Step alla scrittura di un Expert Advisor in MQL5 per Principianti"
- L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
Prova a chattare con il servizio clienti.
Contattaci
- www.mql5.com
Invia i tuoi messaggi e visualizza lo storico delle tue richieste al team di supporto mql5.com anche se non sei registrato al sito.
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati