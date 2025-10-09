MetaQuotes Vince Due Prestigiosi Premi al Forex Expo Dubai 2025
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
MetaQuotes ha dimostrato ancora una volta la sua leadership nella creazione di soluzioni innovative per il settore finanziario. Al Forex Expo Dubai 2025, tenutosi il 6-7 ottobre, l'azienda ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti:
"Questi premi sono particolarmente significativi per noi", ha dichiarato Renat Fatkhullin, CEO di MetaQuotes. "Miglioriamo continuamente i nostri prodotti per aiutare i broker e i trader a lavorare in modo più efficiente. Ogni riconoscimento ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e ci ispira a progredire ulteriormente".
Forex Expo Dubai è il più importante raduno del Medio Oriente per i professionisti del forex, del fintech e del trading online. Ogni anno riunisce broker, trader, investitori, fornitori di liquidità, affiliati e innovatori fintech da tutto il mondo.
Siamo grati agli organizzatori per l'opportunità di presentare le nostre innovazioni e ai nostri clienti e a tutti i trader per la loro continua fiducia - che è la forza trainante del nostro impegno nello sviluppo di tecnologie di trading avanzate.