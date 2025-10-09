MetaQuotes Vince Due Prestigiosi Premi al Forex Expo Dubai 2025

MetaQuotes ha dimostrato ancora una volta la sua leadership nella creazione di soluzioni innovative per il settore finanziario. Al Forex Expo Dubai 2025, tenutosi il 6-7 ottobre, l'azienda ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti:

  • MetaTrader 5 è stata nominata Miglior Piattaforma di Trading Multi-Asset, inclusi Web e Mobile.
  • www.mql5.com è stato premiato come Miglior Portale di Strumenti Educativi per la sua continua crescita nelle conoscenze di base, con oltre 60 nuovi articoli al mese e applicazioni di trading, segnali e molto altro.

"Questi premi sono particolarmente significativi per noi", ha dichiarato Renat Fatkhullin, CEO di MetaQuotes. "Miglioriamo continuamente i nostri prodotti per aiutare i broker e i trader a lavorare in modo più efficiente. Ogni riconoscimento ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e ci ispira a progredire ulteriormente".

Forex Expo Dubai è il più importante raduno del Medio Oriente per i professionisti del forex, del fintech e del trading online. Ogni anno riunisce broker, trader, investitori, fornitori di liquidità, affiliati e innovatori fintech da tutto il mondo.

Siamo grati agli organizzatori per l'opportunità di presentare le nostre innovazioni e ai nostri clienti e a tutti i trader per la loro continua fiducia - che è la forza trainante del nostro impegno nello sviluppo di tecnologie di trading avanzate.

