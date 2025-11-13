Nuova Piattaforma MetaTrader 5 Build 5430: Grafici Migliorati Supportati da Blend2D
Venerdì 14 Novembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.
Questa versione introduce un importante aggiornamento del core grafico dei grafici. Il framework GDI è stato sostituito dal moderno motore Blend2D, che garantisce un rendering significativamente più veloce e fluido di grafici e indicatori. Grazie agli algoritmi di rendering avanzati e al supporto dell'ottimizzazione hardware, Blend2D offre una grafica nitida e dettagliata, una gestione accurata della trasparenza e prestazioni uniformi su tutti i sistemi, compresi i display ad alta risoluzione.
Inoltre, abbiamo ampliato il supporto per la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5, con l'aggiunta di circa 20 nuove funzioni per lavorare con matrici e vettori.
Anche la versione web della piattaforma è stata migliorata, offrendo maggiore stabilità e sicurezza. Gli utenti possono ora cambiare la modalità di visualizzazione dei volumi direttamente nell’order book.
Terminale Client MetaTrader 5
Prestazioni Più Elevate
Blend2D utilizza una moderna architettura di rendering e sfrutta in modo efficiente le CPU multi-core, garantendo un rendering fluido di grafici e indicatori anche con un numero elevato di oggetti.
Accelerazione Hardware e Ottimizzazione della CPU
Ottimizzato per i moderni set di istruzioni (SSE, AVX), Blend2D accelera notevolmente la visualizzazione rispetto a GDI, che non supporta queste ottimizzazioni.
Grafica Nitida e Fluida
L'anti-aliasing avanzato e la gestione precisa dei colori garantiscono linee uniformi, transizioni morbide e grafici visivamente puliti, particolarmente evidenti quando si esegue lo zoom o si utilizzano display ad alta risoluzione (HiDPI, 4K).
Effetti Moderni e Trasparenza
Blend2D supporta la composizione alfa e le operazioni di colore avanzate, consentendo di ottenere elementi semitrasparenti, ombre e altri effetti grafici moderni.
Rendering Uniforme e Stabile
Blend2D offre un rendering uniforme su tutti i sistemi, indipendentemente dalla versione del sistema operativo o dalla configurazione del driver video.
MetaTrader 5 WebTerminal
L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update.