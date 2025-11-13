Nuova Piattaforma MetaTrader 5 Build 5430: Grafici Migliorati Supportati da Blend2D

Nuovo commento
 

Venerdì 14 Novembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5.

Questa versione introduce un importante aggiornamento del core grafico dei grafici. Il framework GDI è stato sostituito dal moderno motore Blend2D, che garantisce un rendering significativamente più veloce e fluido di grafici e indicatori. Grazie agli algoritmi di rendering avanzati e al supporto dell'ottimizzazione hardware, Blend2D offre una grafica nitida e dettagliata, una gestione accurata della trasparenza e prestazioni uniformi su tutti i sistemi, compresi i display ad alta risoluzione.

Nuova Piattaforma MetaTrader 5 Build 5430: Grafici Migliorati Supportati da Blend2D

Inoltre, abbiamo ampliato il supporto per la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5, con l'aggiunta di circa 20 nuove funzioni per lavorare con matrici e vettori.

Anche la versione web della piattaforma è stata migliorata, offrendo maggiore stabilità e sicurezza. Gli utenti possono ora cambiare la modalità di visualizzazione dei volumi direttamente nell’order book.


Terminale Client MetaTrader 5

  1. Terminale: Aggiornamento del core grafico dei grafici. Il framework GDI è stato sostituito dal moderno motore Blend2D.

    Prestazioni Più Elevate
    Blend2D utilizza una moderna architettura di rendering e sfrutta in modo efficiente le CPU multi-core, garantendo un rendering fluido di grafici e indicatori anche con un numero elevato di oggetti.

    Accelerazione Hardware e Ottimizzazione della CPU
    Ottimizzato per i moderni set di istruzioni (SSE, AVX), Blend2D accelera notevolmente la visualizzazione rispetto a GDI, che non supporta queste ottimizzazioni.

    Grafica Nitida e Fluida
    L'anti-aliasing avanzato e la gestione precisa dei colori garantiscono linee uniformi, transizioni morbide e grafici visivamente puliti, particolarmente evidenti quando si esegue lo zoom o si utilizzano display ad alta risoluzione (HiDPI, 4K).

    Effetti Moderni e Trasparenza
    Blend2D supporta la composizione alfa e le operazioni di colore avanzate, consentendo di ottenere elementi semitrasparenti, ombre e altri effetti grafici moderni.

    Rendering Uniforme e Stabile
    Blend2D offre un rendering uniforme su tutti i sistemi, indipendentemente dalla versione del sistema operativo o dalla configurazione del driver video.


    I grafici sono ora renderizzati utilizzando il nuovo motore Blend2D


  2. MQL5: Aggiunti metodi matriciali che eseguono calcoli di algebra lineare di livello 2 (matrice-vettore) BLAS Level 2:

    • BlasL2GeMV - prodotto matrice-vettore
    • BlasL2GeR - aggiornamento di rango 1
    • BlasL2GeRC - aggiornamento coniugato di rango 1
    • BlasL2SyMV - prodotto matrice-vettore per una matrice simmetrica
    • BlasL2SyR - aggiornamento di rango 1 di una matrice simmetrica
    • BlasL2SyR2 - aggiornamento di rango 2 di una matrice simmetrica
    • BlasL2HeMV - prodotto matrice-vettore per una matrice Hermitiana
    • BlasL2HeR - aggiornamento coniugato di rango 1 di una matrice Hermitiana
    • BlasL2HeR2 - aggiornamento coniugato di rango 2 di una matrice Hermitiana
    • BlasL2TrMV - prodotto matrice-vettore utilizzando una matrice triangolare

  3. MQL5: Aggiunti metodi matriciali che eseguono calcoli di algebra lineare di livello 3 (matrice-matrice) BLAS Level 3:

    • BlasL3GeMM - prodotto matrice-matrice per matrici generiche
    • BlasL3SyMM - prodotto matrice-matrice dove la matrice di ingresso A è simmetrica
    • BlasL3HeMM - prodotto matrice-matrice in cui la matrice di ingresso A è Hermitiana
    • BlasL3TrMM - prodotto matrice-matrice in cui la matrice di ingresso A è triangolare
    • BlasL3SyRK - aggiornamento rango-k simmetrico
    • BlasL3HeRK - Aggiornamento rango-k Hermitiano
    • BlasL3SyR2K - aggiornamento simmetrico rango 2k
    • BlasL3HeR2K - Aggiornamento rango-2k Hermitiano

  4. MQL5: Risolto il problema WebRequest che, in alcuni casi, poteva causare l'interruzione della connessione a un host remoto.
  5. MQL5: Risolto un raro crash che poteva verificarsi quando le variabili non venivano inizializzate.
  6. MQL5: È stato risolto un raro crash che poteva verificarsi quando si utilizzava la funzione IntegerToString.
  7. Tester: Risolto il problema della duplicazione degli eventi personalizzati quando EventChartCustom veniva chiamato durante i test visivi.
  8. Tester: Corretto il comportamento di IsStopped durante la terminazione forzata del test.

MetaTrader 5 WebTerminal

  1. Aggiunta la possibilità di cambiare la modalità di visualizzazione del volume nell’order book. Utilizzare il pulsante sul pannello superiore per visualizzare i volumi in lotti o unità.


    Cambiare la modalità di visualizzazione del volume nell’order book


  2. Corretto il blocco durante la visualizzazione dell’order book su dispositivi mobili.
  3. Corretta la visualizzazione del prezzo corrente nella finestra di dialogo dell'operazione quando un'operazione non riesce (ad esempio, fondi insufficienti). In precedenza, in questi casi poteva essere mostrato un prezzo pari a zero.
  4. Maggiore sicurezza nella memorizzazione dei dati nel browser. 


L'aggiornamento sarà disponibile attraverso il sistema Live Update.

Nuovo commento