se si sposta il puntatore del mouse sul nome di una variabile o di una funzione e si preme Ctrl, si passa alla definizione o alla dichiarazione di questa variabile (funzione).
Questo è implementato in quasi tutti gli IDE, solo che quando si preme Ctrl, la variabile viene evidenziata e sottolineata. Non è presente in ME.
Non ho trovato questa funzione nella guida.
La stessa cosa si può ottenere premendo Alt+G, ma è comunque più comodo usare il mouse.
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
La stessa cosa si può ottenere premendo Alt+G, ma il mouse è comunque più comodo.
Osservazione interessante, dato che non uso il mouse in ME.
Non è la prima volta che noto che a seguito di "numerose" richieste da parte degli utenti viene fatto qualcosa e poi qualcosa si rompe. È sempre stato CTRL+click per evidenziare una parola. Per me è più facile del doppio clic, perché il carico sul dito indice e senza doppi clic è abbastanza grande. A volte fa anche male la sera. Ora funziona così, e poi come se lo avessero reso nuovo. Non si sa quando dovrebbe funzionare.
Anche io evidenziavo le parole in questo modo. Ora devo imparare, sto volando avanti e indietro nel codice. Ma cosa si può fare?
il doppio clic evidenzia una parola, il triplo clic un'espressione logica. il triplo clic non funziona sempre per tutti....
ma si può fare pratica con questo testo.