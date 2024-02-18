Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 246

se si sposta il puntatore del mouse sul nome di una variabile o di una funzione e si preme Ctrl, si passa alla definizione o alla dichiarazione di questa variabile (funzione).
Questo è implementato in quasi tutti gli IDE, solo che quando si preme Ctrl, la variabile viene evidenziata e sottolineata. Non è presente in ME.


Non ho trovato questa funzione nella guida.
La stessa cosa si può ottenere premendo Alt+G, ma è comunque più comodo usare il mouse.



 
Nikolai Semko #:

MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
  • 2023.12.20
  • www.mql5.com
Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку
 
Artyom Trishkin #:

Ah, quindi è uno sviluppo recente.
 
Nikolai Semko #:

La stessa cosa si può ottenere premendo Alt+G, ma il mouse è comunque più comodo.

Osservazione interessante, dato che non uso il mouse in ME.

 
Artyom Trishkin #:

Non è la prima volta che noto che a seguito di "numerose" richieste da parte degli utenti viene fatto qualcosa e poi qualcosa si rompe. È sempre stato CTRL+click per evidenziare una parola. Per me è più facile del doppio clic, perché il carico sul dito indice e senza doppi clic è abbastanza grande. A volte fa anche male la sera. Ora funziona così, e poi come se lo avessero reso nuovo. Non si sa quando dovrebbe funzionare.

 
fxsaber #:

Un'osservazione interessante, visto che non uso il mouse in ME.

Avete usato Vim?
 
Nikolai Semko #:
Hai usato vim?

:q!

nel caso ti perdessi :-)

 
Alexey Viktorov #:

Non è la prima volta che noto che a seguito di "numerose" richieste da parte degli utenti viene fatto qualcosa e poi qualcosa si rompe. È sempre stato CTRL+click per evidenziare una parola. Per me è più facile del doppio clic, perché il carico sul dito indice e senza doppi clic è abbastanza grande. A volte fa persino male la sera. Ora funziona così, e poi come se l'avessero reso nuovo. Non si sa quando dovrebbe funzionare.

Anche io evidenziavo le parole in questo modo. Ora devo imparare, sto volando avanti e indietro nel codice. Ma cosa si può fare?

 
Maxim Kuznetsov #:

:q!

in caso di smarrimento :-)

È quello in cui scrivono la maggior parte dei proggers avanzati.
Ma la soglia di ingresso è alta per esso.
È considerato il più veloce tra i programmi di scrittura fino ad oggi, anche se è vecchio di anni...
Non c'è il mouse.

 
Alexey Viktorov #:

Non è la prima volta che noto che alle "numerose" richieste degli utenti di fare qualcosa si rompe immediatamente qualcosa. È sempre stato CTRL+click per evidenziare una parola. Per me è più facile del doppio clic, perché il carico sul dito indice e senza doppi clic è abbastanza grande. A volte fa male anche la sera. Ora funziona così, e poi come se l'avessero reso nuovo. Non si sa quando dovrebbe funzionare.

il doppio clic evidenzia una parola, il triplo clic un'espressione logica. il triplo clic non funziona sempre per tutti....

ma si può fare pratica con questo testo.

