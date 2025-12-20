Quali indicatori utilizzate per fare trading sull’Oro (XAUUSD)?
Sto lavorando su alcune analisi e test legati al trading sull’Oro (XAUUSD) e mi interessa confrontarmi con l’esperienza diretta di altri trader e sviluppatori.
L’Oro ha caratteristiche molto particolari: forte volatilità, movimenti impulsivi, sensibilità agli eventi macro e dinamiche spesso diverse rispetto al Forex tradizionale. Proprio per questo, mi chiedo quali strumenti riteniate più efficaci su questo mercato.
In particolare:
utilizzate indicatori di trend, volatilità o momentum?
preferite indicatori classici (MA, RSI, MACD, ATR, ecc.) oppure strumenti più specifici?
non utilizzate indicatori e vi basate principalmente su price action, struttura del mercato o livelli chiave?
li usate in modo discrezionale o come parte di strategie automatiche / EA?
operate su time frame brevi o su orizzonti temporali più ampi?
Personalmente sto cercando di capire quali approcci si adattino meglio alla struttura dei movimenti dell’Oro, soprattutto in ottica di robustezza e coerenza nel tempo, evitando overfitting e segnali troppo rumorosi.
Mi farebbe piacere conoscere il vostro punto di vista e l’esperienza pratica maturata sul campo.