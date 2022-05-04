Errori, bug, domande - pagina 790

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/csymbolinfo/csymbolinforefresh
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Торговые классы / CSymbolInfo / Refresh
Aggiungere m_smbinf.RefreshRates().

 
Grazie, funziona!
 
Ci sono 2 errori durante la compilazione: errore interno #-1006 ed errore di scrittura EX5. Non ho trovato nessun codice 1006 nella documentazione. Come possono essere causati questi errori?
 
w1sp:
Ci sono 2 errori durante la compilazione: errore interno #-1006 ed errore di scrittura EX5. Non ho trovato nessun codice 1006 nella documentazione. Come possono essere causati questi errori?
Ciao. Scrivete al Service Desk e allegate il codice. Per favore, fornisci il tuonumero di build, OS, bit rate. Grazie.
 

Nella nuova costruzione c'è ancora un problema di livello di margine che scende con la crescita del bilancio, sulle scorte.Questo è IBM. Commentato ulteriormente nella domanda#435444 .


Ci sarà qualche commento? Come testare le azioni con questo problema?

 
Karlson:

È molto semplice, non ci sono errori:

  1. Il grafico del livello di margine mostra il rapporto tra la copertura del margine per operazione e il capitale totale del conto. Cioè, è un valore relativo, non un valore assoluto in dollari.

  2. Il lotto è fisso, il che dà il requisito di margine sotto la negoziazione completamente proporzionale al prezzo delle azioni IBM. Il tasso di cambio non ha fluttuato molto tra 120 e 133 dollari.

  3. Siccome il saldo (il capitale) cresce e la copertura del margine è quasi fissa (il tasso non è cambiato molto), il rapporto di margine * 100,0 \ il capitale scende naturalmente.


Lei ha fatto due errori nel suo ragionamento:

  1. Pensava che il margine avesse a che fare con il saldo, dimenticando che il volume della transazione era fisso.

  2. Non ha prestato attenzione al fatto che viene mostrato il livello di margine, non il margine stesso (il grafico è fatto appositamente per mostrare il carico sul conto).


Aggiornamento: mi sono sbagliato, ecco la risposta corretta - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426

 
Renat:

Martellare i chiodi con un microscopio può essere considerato un bug del microscopio?

ha provato funzioni non documentate e ha fatto crashare il terminale, anche se il compilatore non ha giurato

Vale la pena di disturbare sd?

Non lo userò comunque, quindi solo un fatto interessante.

 

Ciao, Renat.

Ammetto che non mi addentro nella precisione delle formule e dei calcoli, ma vi spiegherò come lo capisco.

Illotto è costante, quindi il margine è quasi (secondo le fluttuazioni del tasso di cambio) costante.

Inoltre una semplice formula Margin Level= Balance / Margin (costante). Quindi, con la crescita del saldo, c'è un aumento del livello del margine.

Questa azione si riflette nel test dell'eurodollaro a una valuta. Il comportamento opposto delle azioni mi ha confuso.

Come potete vedere, il livello sta salendo.

 
Urain:

Martellare i chiodi con un microscopio può essere considerato un bug del microscopio?

ha provato funzioni non documentate e ha fatto crashare il terminale, anche se il compilatore non ha giurato

Vale la pena di disturbare sd?

Non lo userò comunque, quindi solo un fatto interessante.

Sicuramente ne vale la pena - per favore, scrivetelo.
