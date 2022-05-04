Errori, bug, domande - pagina 790
Aggiungere m_smbinf.RefreshRates().
Ci sono 2 errori durante la compilazione: errore interno #-1006 ed errore di scrittura EX5. Non ho trovato nessun codice 1006 nella documentazione. Come possono essere causati questi errori?
Nella nuova costruzione c'è ancora un problema di livello di margine che scende con la crescita del bilancio, sulle scorte.Questo è IBM. Commentato ulteriormente nella domanda#435444 .
Ci sarà qualche commento? Come testare le azioni con questo problema?
È molto semplice, non ci sono errori:
Lei ha fatto due errori nel suo ragionamento:
Aggiornamento: mi sono sbagliato, ecco la risposta corretta - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426
Martellare i chiodi con un microscopio può essere considerato un bug del microscopio?
ha provato funzioni non documentate e ha fatto crashare il terminale, anche se il compilatore non ha giurato
Vale la pena di disturbare sd?
Non lo userò comunque, quindi solo un fatto interessante.
Ciao, Renat.
Ammetto che non mi addentro nella precisione delle formule e dei calcoli, ma vi spiegherò come lo capisco.
Illotto è costante, quindi il margine è quasi (secondo le fluttuazioni del tasso di cambio) costante.
Inoltre una semplice formula Margin Level= Balance / Margin (costante). Quindi, con la crescita del saldo, c'è un aumento del livello del margine.
Questa azione si riflette nel test dell'eurodollaro a una valuta. Il comportamento opposto delle azioni mi ha confuso.
Come potete vedere, il livello sta salendo.
