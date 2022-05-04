Errori, bug, domande - pagina 788
Mi scuso se questo può essere fuori tema. Non riuscivo a trovare un posto più specifico per scrivere - così nel generale, con la parola chiave "domande"!
C'era uno sviluppatore chiamato Eric He (più o meno) nella sezione_Works. Sono stati fatti più di cento lavori! E cosa è successo? Bandito o qualcosa del genere? Solo per curiosità ....
Per favore, ditemi dove ho sbagliato.
C'è un simbolo nella panoramica del mercato, la storia è caricata.
Nel tester il grafico si apre, gli indici vengono aggiunti.
Sulla coppia di valute su cui è installato il mio Expert Advisor faccio trading, su altre coppie no.
Se usi CopyTime (per esempio, nella IsNewBar()) per altri simboli / timeframes, spesso restituisce un errore (devi aspettare e richiederlo di nuovo). Allo stesso modo per gli altri fi CopyXXX. Questa è solo un'ipotesi però, e non è chiaro senza codice.
Ho installato un sistema operativo con licenza seven e ho ottenuto un errore durante la compilazione
Impossibile aprire il file "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" esperto di output (5) 0 0
In Seven, i file sono in una posizione diversa:
c:\user\papaklass\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.
Questa posizione del file è legata ai diritti di accesso, cioè alla sicurezza.
Il mio terminale è C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts e non c'è niente.
File->Open data directory - questa è la cartella con cui mt5 sta lavorando al momento.
P. S. Se stai usando un desktop remoto, la cartella sarà diversa, ma puoi trovare la strada per raggiungerla attraverso la voce di menu menzionata sopra.
Wo grazie così si apre.
Attraverso la ricerca trova, e così come il modo di andare poi queste cartelle sono nascoste, in generale ho un blocco su utenti ci appende, quando l'acquisto di un computer portatile così è stato, il loro profilo hanno messo.
È bene che io possa richiamare la directory attraverso il terminale.
Dopo la chiusura del sito oggi, un'icona di messaggio è scomparsa da alcune pagine del sito