Errori, bug, domande - pagina 332
Cosa ha a che fare questo con il controllo di Perev_handle?
E spostate return(suk) all'ultima riga della funzione. Dopo la stampa
Codice molto sciatto
In questo caso, fornite il codice minimo necessario per riprodurre il problema sotto forma di uno script o di un esperto.
I nostri controlli non rivelano il problema. Il valore intero viene scritto e letto correttamente.
Ce l'ho! È un mistero, non un codice. Per le persone che potrebbero averne bisogno, eccone uno funzionante.
(non voleva funzionare senza bool)
Domanda: Come disabilitare la timeline, se possibile, se questo non è possibile chiedete agli sviluppatori di abilitarla.
Secondo. Vorrei avere questa opzione sul grafico principale. Per esempio, c'è una tale possibilità nell'oggetto "Graph".
Vuoi solo prendere in giro il terminale :)
Seriamente, se sei uno sviluppatore, per favore aggiungi la visualizzazione del tempo e del prezzo alla casella di controllo "Mostra OHLC" (o spunta quella nuova qui sotto).
Non ho ancora capito come il grafico sarà scalato dopo questi cambiamenti, e perché non usare un semplice cambio di colore (come opzione).
Personalmente ho un'altra domanda: infine, rendere le due caselle di controllo "conferma manuale per Expert Advisors" e "conferma manuale per DLL" (come era in MT4).
Ops, non dare questi suggerimenti cattivi, non potrai ammucchiarli e personalizzarli dopo.
significa che non è necessario rimuovere queste scale nelle finestre per le informazioni. ma per me, per esempio, sono d'intralcio perché occupano spazio vuoto senza una buona ragione, soprattutto il prezzo.
1) Perché non scrivi da solo la linea OHLC?
2) Perché non hai citato tutta la frase, dove hai messo la parentesi?
Non è questo il punto, però - è il nostro lavoro di proporre e il loro di rifiutare :)
Non ho ancora capito come il grafico sarà scalato dopo questi cambiamenti, e perché non viene usato un semplice cambio di colore (come opzione).
Esempio reale:
In rosso ho segnato un posto che non sarà occupato da nulla