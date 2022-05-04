Errori, bug, domande - pagina 657

Renat:

Se succede su un portatile o con una scheda grafica debole, c'è solo una ragione - una scheda lenta. Questo è indicato da un calo di carico quando si nasconde la finestra.

Non dimenticate che il terminale è essenzialmente un sistema grafico esigente che ridisegna attivamente un gran numero di oggetti grafici, assicurando un funzionamento regolare con un gran numero di aggiornamenti della finestra di lavoro al secondo.

I portatili normali hanno schede grafiche così deboli che non possono nemmeno renderizzare correttamente la grafica 2D - questo è stato dimostrato più volte.

Renat, ho continuato i miei test e questo è quello che ho trovato.

Dopo aver riavviato il computer, il problema non si è ancora riprodotto. Se prima anche 3-4 oggetti-grafica vuoti caricavano il processore, ora ne ho messi 12 e ho appeso indicatori multi-buffer (fino a 10 buffer) su tutti loro. Controllato con il numero di barre sul grafico da 1000 a Illimitato. Ci sono leggere differenze, ma è insignificante e naturale. In generale, tutto funziona bene quando si è appena acceso il computer e caricato il terminale, ma la frenata può iniziare ad accumularsi mentre si lavora attivamente con il terminale, l'addizionatore e il tester. Nel ramo Strategia MetaTrader 5 ho descritto un problema, dove il processo metatester64.exe è rimasto in background, al momento, quando non ci sono test ovviamente, e il carico della CPU era molto evidente. Per maggiori dettagli, se ve lo siete perso, guardate questo post: https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318 please. Così ora faccio sempre attenzione ai processi in esecuzione, ma questa volta non è stato rilevato nulla relativo al terminale. Forse è qualche processo invisibile all'utente, non lo so, non ho ancora molta familiarità con esso.

Il mio portatile è uno di quelli medi. Non so quanta fiducia posso riporre nella valutazione delle prestazioni di Windows 7, ma comunque:

Mi fido di più dei test sui moderni giochi per computer tridimensionali. Sviluppatori giganti come Ubisoft o EA sono riusciti a rendere intere città e mondi tridimensionali in modo fluido e impressionante, creando l'illusione della realtà, anche con impostazioni basse.

Spesso uso anche pacchetti di grafica bitmap, vettoriale e tridimensionale. Il numero di strati è a volte fino a cento, e il numero di oggetti 3D in 3D Max fino a diverse centinaia. Ecco un esempio semplice, per esempio, ma non così semplice da screditare un portatile per un lavoro da terminale con grafica 2D:

Questo è già il rendering, ma quando lavoro in 3D Max vedo (visto) diverse prospettive e in tempo reale molti oggetti non sono rallentati quando si muovono.

Tutto sommato conosco abbastanza bene il mio portatile. :)

Quindi molto probabilmente c'è una perdita da qualche parte. Eccetto, come prenderlo se c'è davvero?

tol64:

Renat, ho continuato i miei test e ho trovato questo.

Quindi molto probabilmente c'è una perdita da qualche parte. Solo, come prenderlo se c'è davvero?

Grazie per la spiegazione dettagliata - il problema della scheda video va via.

Riprodurremo la situazione a casa - dobbiamo trovare il problema.

 
Se durante l'elaborazione di un file aperto l'EA viene fermato per qualche motivo (pulsante di arresto, errore), il file rimane aperto, generando un errore quando l'EA viene riavviato. Dovete riavviare il terminale.
Qual è lo scopo di troncare una stringa quando la si imposta come parametro esterno?

stringa di input - possono essere specificati al massimo 105 caratteri, se più di questo, viene troncata a destra.

costruire 597

 

Voglio rendere le cifre delle citazioni sul lato del grafico di dimensioni maggiori, è possibile? Non nelle impostazioni, forse c'è uno script?

Sono stanco di rompere gli occhi...

 
Petr_O:

Voglio rendere le cifre delle citazioni sul lato del grafico di dimensioni maggiori, è possibile? Non nelle impostazioni, forse c'è uno script?

Sono stufo di rompermi gli occhi...

F10 + proprietà di questa casella + puoi semplicemente trascinare la larghezza.

e sul lato della scala - solo se si disegnano i propri oggetti alla giusta dimensione (ad esempio il marcatore di prezzo sinistro)

Renat:

Grazie per la spiegazione dettagliata - il problema della scheda video è sparito.

Riprodurremo la situazione a casa - dobbiamo trovare il problema.

Non c'è di che. Da quando ho scritto quel post, il computer funziona sempre, senza riavviarsi. L'ho solo spento a riposo in modalità sleep. Lo faccio sempre e riavvio solo quando qualche problema è irrisolvibile. Finora tutto funziona bene, anche se sono molto attivo sul computer. Anche installato nuovi programmi. Sto testando un EA su demo in tempo reale e ottimizzando un altro EA. Il processore è caricato al 100%. Anche così tutto funziona bene. Significa che il carico del 100% del tester può ancora lavorare in tempo reale. Tutti gli eventi OnChartEvent() e OnTimer() vengono eseguiti senza alcun ritardo. Anche le operazioni commerciali vengono eseguite con precisione. Gli oggetti grafici del grafico vengono aggiornati senza problemi. Beh, è vero che lampeggiano un po', ma è al 100% di carico del processore. Quindi, non so nemmeno cosa stesse succedendo. Qualche processo specifico stava rallentando il terminale quella volta ed era difficile da prendere. Comunque, continuerò a guardare. Se trovo una sequenza con cui ripeterla, la prossima volta scriverò al Service Desk.
tol64:
Quindi non so nemmeno cosa fosse allora. Qualche processo specifico stava davvero rallentando il terminale quella volta e difficile da prendere. Comunque, continuerò a guardare. Se trovo una sequenza con cui ripeterla, la prossima volta scriverò al Service Desk.
C'è stato un aggiornamento della storia molto grande sul nostro server recentemente, infatti ha causato la sincronizzazione e il re-pumping della storia per la maggior parte dei personaggi. Forse era il processo di sincronizzazione e ricostruzione delle cache della storia.
 
antt:
C'è stato un aggiornamento della storia molto grande sul nostro server di recente, infatti ha comportato la sincronizzazione e il re-pumping della storia per la maggior parte dei personaggi. Forse è stato il processo di sincronizzazione e ricostruzione delle cache della storia.
Bene, grande che probabilmente era un processo di lavoro. Non stavo monitorando il traffico quella volta, quindi non posso dire nulla. Anche se aspetta, con la connessione scollegata ho controllato allora, c'era anche un problema. :) Almeno al momento tutto funziona bene e non ho avuto problemi simili da nessun altro. Infatti il terminale supera tutti i test di stress dell'utente o dell'amatore. :)
 

Volevo testare esperto che senza problemi funzionato fuori 2011 ATC Championship ma non funziona più, restituisce errore: fallito instant sell 1.00 EURUSD a 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Richiesta non valida].

Credo che questo sia dovuto a un aggiornamento. Cosa devo cambiare nel programma?

