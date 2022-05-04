Errori, bug, domande - pagina 657
Se succede su un portatile o con una scheda grafica debole, c'è solo una ragione - una scheda lenta. Questo è indicato da un calo di carico quando si nasconde la finestra.
Non dimenticate che il terminale è essenzialmente un sistema grafico esigente che ridisegna attivamente un gran numero di oggetti grafici, assicurando un funzionamento regolare con un gran numero di aggiornamenti della finestra di lavoro al secondo.
I portatili normali hanno schede grafiche così deboli che non possono nemmeno renderizzare correttamente la grafica 2D - questo è stato dimostrato più volte.
Renat, ho continuato i miei test e questo è quello che ho trovato.
Dopo aver riavviato il computer, il problema non si è ancora riprodotto. Se prima anche 3-4 oggetti-grafica vuoti caricavano il processore, ora ne ho messi 12 e ho appeso indicatori multi-buffer (fino a 10 buffer) su tutti loro. Controllato con il numero di barre sul grafico da 1000 a Illimitato. Ci sono leggere differenze, ma è insignificante e naturale. In generale, tutto funziona bene quando si è appena acceso il computer e caricato il terminale, ma la frenata può iniziare ad accumularsi mentre si lavora attivamente con il terminale, l'addizionatore e il tester. Nel ramo Strategia MetaTrader 5 ho descritto un problema, dove il processo metatester64.exe è rimasto in background, al momento, quando non ci sono test ovviamente, e il carico della CPU era molto evidente. Per maggiori dettagli, se ve lo siete perso, guardate questo post: https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318 please. Così ora faccio sempre attenzione ai processi in esecuzione, ma questa volta non è stato rilevato nulla relativo al terminale. Forse è qualche processo invisibile all'utente, non lo so, non ho ancora molta familiarità con esso.
Il mio portatile è uno di quelli medi. Non so quanta fiducia posso riporre nella valutazione delle prestazioni di Windows 7, ma comunque:
Mi fido di più dei test sui moderni giochi per computer tridimensionali. Sviluppatori giganti come Ubisoft o EA sono riusciti a rendere intere città e mondi tridimensionali in modo fluido e impressionante, creando l'illusione della realtà, anche con impostazioni basse.
Spesso uso anche pacchetti di grafica bitmap, vettoriale e tridimensionale. Il numero di strati è a volte fino a cento, e il numero di oggetti 3D in 3D Max fino a diverse centinaia. Ecco un esempio semplice, per esempio, ma non così semplice da screditare un portatile per un lavoro da terminale con grafica 2D:
Questo è già il rendering, ma quando lavoro in 3D Max vedo (visto) diverse prospettive e in tempo reale molti oggetti non sono rallentati quando si muovono.
Tutto sommato conosco abbastanza bene il mio portatile. :)
Quindi molto probabilmente c'è una perdita da qualche parte. Eccetto, come prenderlo se c'è davvero?
Grazie per la spiegazione dettagliata - il problema della scheda video va via.
Riprodurremo la situazione a casa - dobbiamo trovare il problema.
Qual è lo scopo di troncare una stringa quando la si imposta come parametro esterno?
stringa di input - possono essere specificati al massimo 105 caratteri, se più di questo, viene troncata a destra.
costruire 597
Voglio rendere le cifre delle citazioni sul lato del grafico di dimensioni maggiori, è possibile? Non nelle impostazioni, forse c'è uno script?
Sono stanco di rompere gli occhi...
F10 + proprietà di questa casella + puoi semplicemente trascinare la larghezza.
e sul lato della scala - solo se si disegnano i propri oggetti alla giusta dimensione (ad esempio il marcatore di prezzo sinistro)
Quindi non so nemmeno cosa fosse allora. Qualche processo specifico stava davvero rallentando il terminale quella volta e difficile da prendere. Comunque, continuerò a guardare. Se trovo una sequenza con cui ripeterla, la prossima volta scriverò al Service Desk.
C'è stato un aggiornamento della storia molto grande sul nostro server di recente, infatti ha comportato la sincronizzazione e il re-pumping della storia per la maggior parte dei personaggi. Forse è stato il processo di sincronizzazione e ricostruzione delle cache della storia.
Volevo testare esperto che senza problemi funzionato fuori 2011 ATC Championship ma non funziona più, restituisce errore: fallito instant sell 1.00 EURUSD a 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Richiesta non valida].
Credo che questo sia dovuto a un aggiornamento. Cosa devo cambiare nel programma?