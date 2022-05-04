Errori, bug, domande - pagina 658
Forse è il momento di introdurre una definizione di operatori standard per le classi
tipi:
Non nuocerebbe alla sicurezza, poiché la sostituzione avviene in fase di compilazione, ma semplificherebbe notevolmente l'interfaccia dei tipi di utente.
Se avessimo questa possibilità, potremmo implementare l'aritmetica complessa, l'aritmetica delle matrici con alta precisione.
In altre parole, risolverebbe una vasta gamma di problemi, e MQL5 potrebbe diventare un linguaggio abbastanza facile da usare.
Volevo testare esperto che senza problemi funzionato fuori 2011 ATC Championship ma non funziona più, restituisce errore: fallito instant sell 1.00 EURUSD a 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Richiesta non valida].
Credo che questo sia dovuto a un aggiornamento. Cosa devo cambiare nel programma?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory che usiamo.
Lo stavo aspettando da molto tempo - Slava me lo aveva promesso tempo fa. // Ho già dimenticato quando... :)
Cominciamo a fare sondaggi.
Cosa c'è da interrogare? Non è un mistero, l'implementazione è presente da tempo in C++, quindi la necessità è stata testata.
È solo una questione di MQ se vogliono implementarlo. E cosa farà un sondaggio?
SZZ Renat l'inizio alla fine della pagina precedente, si scarabocchiare qualcosa?
Io sono per questa funzionalità necessaria e obbligatoria.
Completiamo i compiti attuali e andiamo avanti.
Sono d'accordo, queste cose dovrebbero essere introdotte con qualche build stabile, in modo che il bugfix non sia sovrapposto.
Creare una proposta nel SR o ricordarselo da solo?
Non so, o lo metto nel posto sbagliato o questa opzione non funziona.
Qualcosa di terribile sta accadendo ai bar... Ucciso la storia (pensavo fosse corrotta sul disco), riscaricato - alcuni segmenti stanno scomparendo di nuovo (strappo nell'immagine)... Il terminale è laggoso come l'inferno (sta ancora scaricando la storia o solo una cattiva connessione al server oggi?) I valori calcolati per gli oggetti stanno scivolando a sinistra di qualche barra... Gli oggetti precedentemente posizionati correttamente si spostano.
E in generale. La storia si carica tutto il giorno o di più? È come se non si presentasse in un archivio compatto, ma in una forma non compressa scorre a malapena sulla macchina. Da qui la domanda: non è possibile scaricare manualmente la cronologia dal server (in un archivio) e poi decomprimerla nella posizione desiderata, e lì verrebbe scaricata un po' alla volta, come al solito, dal momento attuale?
E comunque. La storia si carica tutto il giorno o di più?