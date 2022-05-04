Errori, bug, domande - pagina 658

Renat

Forse è il momento di introdurre una definizione di operatori standard per le classi

tipi:

class Cname
  {
public:
                     Cname(void){};
                    ~Cname(void){};
   Cname             multi(Cname *a,Cname *b){return(a*b);};// это типа перемножение, по идее компилятор тут должен ругаться
   inline Cname operator <*> (Cname *a,Cname *b){return(multi(a,b))};
  };

Non nuocerebbe alla sicurezza, poiché la sostituzione avviene in fase di compilazione, ma semplificherebbe notevolmente l'interfaccia dei tipi di utente.

Cname a=xx;
Cname b=yy;
Cname с;
// вызов функции перемножения будет такой
 c=a*b;

// вместо
 c.multi(a,b);

Se avessimo questa possibilità, potremmo implementare l'aritmetica complessa, l'aritmetica delle matrici con alta precisione.

In altre parole, risolverebbe una vasta gamma di problemi, e MQL5 potrebbe diventare un linguaggio abbastanza facile da usare.

 
abeiks:

Volevo testare esperto che senza problemi funzionato fuori 2011 ATC Championship ma non funziona più, restituisce errore: fallito instant sell 1.00 EURUSD a 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Richiesta non valida].

Credo che questo sia dovuto a un aggiornamento. Cosa devo cambiare nel programma?

ZeroMemory che usiamo.

 
Urain:

Forse è il momento di introdurre una definizione di operatori standard per le classi

tipi:

Non nuocerà alla sicurezza, poiché la sostituzione avviene in fase di compilazione, ma semplificherà notevolmente l'interfaccia dei tipi di utente.

Lo stavo aspettando da molto tempo - Slava me lo aveva promesso tempo fa. // Ho già dimenticato quando... :)

Cominciamo a fare sondaggi.

 
MetaDriver:

Ho aspettato a lungo, Slava l'ha promesso tempo fa. // Ho dimenticato quando... :)

Facciamo un sondaggio o qualcosa del genere.

Cosa c'è da interrogare? Non è un mistero, l'implementazione è presente da tempo in C++, quindi la necessità è stata testata.

È solo una questione di MQ se vogliono implementarlo. E cosa farà un sondaggio?

SZZ Renat l'inizio alla fine della pagina precedente, si scarabocchiare qualcosa?

 
Urain:

Cosa c'è da mettere in dubbio? Non è un grosso problema, l'implementazione esiste da molto tempo in C++, quindi la necessità è stata stabilita.

Sta a MQ decidere se vogliono implementarlo. E a cosa servirà? Se non votate, scriveranno (o non scriveranno) comunque MQ.

SZZ Renat l'inizio alla fine della pagina precedente, scarabocchierai qualcosa?

Io sono per questa funzionalità necessaria e obbligatoria.

Completiamo i compiti attuali e andiamo avanti.

 
Renat:

Sono a favore di questa funzionalità necessaria e obbligatoria.

Completiamo i compiti attuali e andiamo avanti.

Sono d'accordo, queste cose dovrebbero essere introdotte con qualche build stabile, in modo che il bugfix non sia sovrapposto.

Creare una proposta nel SR o ricordarselo da solo?

 
Ricordiamo.
 
Karlson:

ZeroMemory che usiamo.

Non so, o lo metto nel posto sbagliato o questa opzione non funziona.

 

Qualcosa di terribile sta accadendo ai bar... Ucciso la storia (pensavo fosse corrotta sul disco), riscaricato - alcuni segmenti stanno scomparendo di nuovo (strappo nell'immagine)... Il terminale è laggoso come l'inferno (sta ancora scaricando la storia o solo una cattiva connessione al server oggi?) I valori calcolati per gli oggetti stanno scivolando a sinistra di qualche barra... Gli oggetti precedentemente posizionati correttamente si spostano.

E in generale. La storia si carica tutto il giorno o di più? È come se non si presentasse in un archivio compatto, ma in una forma non compressa scorre a malapena sulla macchina. Da qui la domanda: non è possibile scaricare manualmente la cronologia dal server (in un archivio) e poi decomprimerla nella posizione desiderata, e lì verrebbe scaricata un po' alla volta, come al solito, dal momento attuale?

 
x100intraday:

E comunque. La storia si carica tutto il giorno o di più?

