Errori, bug, domande - pagina 634
Questo non succede sui grafici settimanali o mensili?
Abbiamo trovato un bug nella funzione Bars() per questi periodi che ha causato il blocco.
Ho un H1 di default, appena aggiungo un nuovo grafico si blocca, premo la croce, apro il terminale e un nuovo grafico è già aperto.
Quando vedo da qui, quando si caricano le citazioni solo non mostrano il grafico e si blocca sul "in attesa di aggiornamento".
ZZZY Un altro fatto poco chiaro, se il ritardo deriva dal download di grandi quantità di dati, la storia viene scaricata nel formato M1, allora perché si blocca quando si passa il TF da H1 a M15?
H1 era già aperto normalmente.
SessionDeals() non restituisce il numero di scambi
esempio di un Expert Advisor che dovrebbe aprire solo 1 trade, ma in realtà ne apre diversi, aggiungendo un nuovo ordine, quando si apre un trade sul precedente
#include <Trade\Trade.mqh>
void OnTick()
{
CSymbolInfo Symbol; Symbol.Name(_Symbol);
CTrade Trade;
if(OrdiniTotali()==NULL &&
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
doppio Ask; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask);
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL);
ritorno;
}
}
Qualcuno può suggerire come far funzionare kernel32.dll in MT5 su Win7 64
if (new_bar()==false)return;
h1 = _lopen(path1,2);
se(h1 < 0)
{
Print("Errore nell'apertura del file "+path1);
h1=_lcreat(path1,0);
se(h1<0)
{
Print("Impossibile creare il file mydata.csv");
ritorno;
}
Quando si apre h1>1, anche se il file non esiste.
Symbol.SessionDeals() restituisce l'importo totale delle operazioni eseguite dal vostro Expert Advisor durante la sessione di trading corrente, non l'importo delle operazioni.
PS. Funziona solo per gli strumenti scambiati in borsa.
Ho un H1 predefinito, non appena aggiungo un nuovo grafico, si blocca, premo la croce, apro il terminale il nuovo grafico è già aperto.
Quando vedo da qui, quando si caricano le quotazioni, l'evento di visualizzazione di un grafico non si verifica e l'immagine "Waiting for update" si blocca.
ZZZY Un altro fatto poco chiaro, se il ritardo viene dal download di grandi quantità di dati, la storia viene scaricata nel formato di M1, allora perché si blocca quando si passa il TF da H1 a M15?
H1 era già aperto normalmente.
Renat, ecco un altro sintomo dello stesso problema. Oggi ho eseguito MT5 con 6 grafici su major su M15, tutti i grafici sono partiti correttamente e quello con cui ho avuto problemi ieri (ma sono stati risolti ieri) aveva la storia solo fino a 18 ore ieri, il grafico stava consumando attivamente il traffico anche se aveva quasi tutta la storia necessaria e ho solo poco meno di un giorno mancante. Quando il traffico ha raggiunto i 13,8 Mb, ho chiuso il terminale e l'ho riavviato, tutto è partito bene.
Il mio dispositivo ha un sistema a 32 bit, la barra massima è 1 000 000, ma non ho visto un lakh bar su M15, ho 300 000 pezzi. Forse vi aiuterà.
Mi sento molto deluso dai risultati di questa azione, non posso usarla perché non so come usarla correttamente. Ma come mai, perché il grafico è stato appena aperto, quindi c'è una storia di esso.
si è imbattuto in queste parole chiave
_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag
per il quale non c'è alcun riferimento
come si possono usare e cosa significano?
Queste sono variabili interne per l'inlining di alcune funzioni di sistema.
Il compilatore non ti permette di usarli. A meno che tu non sappia leggerli, e anche allora l'interpretazione dei loro valori può cambiare inaspettatamente.
Funziona.
Devo aver fatto qualcosa di sbagliato.
Grazie, ci darò un'occhiata.
Per favore, inviatemi i risultati del test.
Ho una versione 574 del mio Expert Advisor, ma non funziona nella 581.
Bug con Bars() e freni su W1 e MN1 già risolto.
Sistemati anche i ritardi nella compilazione e nel caricamento di EA. Ci sarà sicuramente una nuova costruzione venerdì.
dimmi cosa c'è che non va, non riesco a capire qual è il problema con lo stymie?
int OnInit()
{
EventSetTimer(60);
return(0);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();
}
void OnTimer()
{
Print("tick-tock");
}
Ricevo delle sciocchezze:
È diverso - ci sono glitch una volta ogni dieci minuti