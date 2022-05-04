Errori, bug, domande - pagina 630

Nuovo commento
 
antt:
La proprietà funziona, ma la visualizzazione dei livelli di trading non è implementata. Sarà fatto.
Sì, è vero, avrei dovuto scrivere anche questo, l'ho dimenticato. La proprietà è abilitata/disabilitata. Si sta controllando. L'unica cosa che mancava era il display. Grazie, perché ho già iniziato a fare un tale indicatore. :)
 

Da ananos 578 build

9. MQL5: Corretto l'errore di passare un riferimento a una stringa per la versione x64.

10. MQL5: Corretto bug nel calcolo della stringa passata alla DLL, per la versione x64.
11. MQL5: Corretta la gestione della chiamata ChartRedraw() negli oggetti grafici di tipo "Chart".


9, 10 riguarda la richiesta HttpOpenRequest ?

e cosa è stato fissato esattamente per l'11?
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartRedraw
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartRedraw
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartRedraw - Документация по MQL5
 
sergeev:

Da ananos 578 build

e cosa è stato fissato esattamente nell'11?
L'oggetto "Chart" non è stato ridisegnato come si fa nel suo fratello maggiore, il Grafico.
 

Come posso aggiungere informazioni al menu "Licenza"?

Questo si riferisce alla finestra di immissione dati dell'utente quando si esegue lo script.

 
denkir:

Come posso aggiungere informazioni al menu "Licenza"?

Stai parlando della finestra per inserire i dati dell'utente quando si esegue lo script.

Penso che questo sia solo per i prodotti del mercato.

Questo non è disponibile per il programmatore

 

Sto usando un semplice algoritmo per chiudere parte di una posizione e la modifica della fermata a pareggio, ma fino a poco tempo fa il modulo ha funzionato, e con i nuovi aggiornamenti non funziona, non può inizializzare la funzione e sta cercando un indicatore, anche se non ci sono. Quando si utilizza lo stesso Expert con altri moduli non hanno questo problema.

Per favore, aiutatemi a risolvere il problema.

2012.02.02 12:14:38 Core 1 tester si è fermato perché OnInit è fallito

Anche se creo un explorer con il modulo:

https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article

Ho la stessa immagine. Cosa fare?

Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций
Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций
  • 2011.01.20
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Генератор торговых стратегий Мастера MQL5 значительно упрощает проверку торговых идей. В статье рассказывается о том, как написать и подключить в Мастер MQL5 свой собственный модуль управления открытыми позициями, устанавливающий уровень Stop Loss в безубыток при движении цены в благоприятном направлении, что позволяет защитить прибыль и уменьшить потери. Рассматривается структура и формат описания созданного класса для Мастера MQL5.
 
Non giudicare troppo duramente. Sono nuovo qui. ho girovagato per il forum e mi sono perso..... Il nocciolo del problema: in MT4 la finestra degli ordini si apre con un grafico in tick, che non ho mai usato in vita mia. La mia domanda è: come posso rimuovere questo grafico in modo che la finestra degli ordini sia senza un grafico in tick? Grazie in anticipo per la risposta all'e-mail: golsv@ukr.net
 

Potete dirmi perché le informazioni sulla cronologia corrente scaricata possono volare via.

Qualche giorno fa ho testato con successo la strategia in profondità di tre anni su 14 coppie.

Ieri ho acceso MT5 e ho visto "Waiting for update" su tutti i grafici.

Una parte della storia è stata scaricata di nuovo, il terminale ha mostrato che stava scaricando più di 200 mb, e poi l'ho spento.

Oggi la storia si sta scaricando di nuovo e ha già scaricato oltre 250 mb

sul disco nella cartella della cronologia del server corrente il volume è superiore a 3.6GB

Non ha aperto un nuovo account su un altro server.

build 574, x64

In generale, sarebbe una buona idea tenere un registro più dettagliato nella scheda tools-log.

almeno il fatto che il terminale su qualche coppia sincronizza la storia con il server e/o la carica. come per esempio fa il tester

 

A quale server ti stai connettendo? Quali altre informazioni può fornire? Registri?

 
alexvd:

A quale server ti stai connettendo? Quali altre informazioni può fornire? Qualche registro?

AlpariFS-MT5

Gli ultimi tre log sono nell'archivio.

Posso anche fornire altre informazioni. Mi dica di cos'altro avrà bisogno.


.. Ora ho eseguito il test, il tester risincronizza la storia, capisco con il terminale e non con il demoserver.

File:
Temp.zip  6 kb
1...623624625626627628629630631632633634635636637...3184
Nuovo commento