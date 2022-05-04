Errori, bug, domande - pagina 630
La proprietà funziona, ma la visualizzazione dei livelli di trading non è implementata. Sarà fatto.
Da ananos 578 build9. MQL5: Corretto l'errore di passare un riferimento a una stringa per la versione x64.
10. MQL5: Corretto bug nel calcolo della stringa passata alla DLL, per la versione x64.
11. MQL5: Corretta la gestione della chiamata ChartRedraw() negli oggetti grafici di tipo "Chart".
9, 10 riguarda la richiesta HttpOpenRequest ?e cosa è stato fissato esattamente per l'11?
Da ananos 578 builde cosa è stato fissato esattamente nell'11?
Come posso aggiungere informazioni al menu "Licenza"?
Questo si riferisce alla finestra di immissione dati dell'utente quando si esegue lo script.
Penso che questo sia solo per i prodotti del mercato.
Questo non è disponibile per il programmatore
Sto usando un semplice algoritmo per chiudere parte di una posizione e la modifica della fermata a pareggio, ma fino a poco tempo fa il modulo ha funzionato, e con i nuovi aggiornamenti non funziona, non può inizializzare la funzione e sta cercando un indicatore, anche se non ci sono. Quando si utilizza lo stesso Expert con altri moduli non hanno questo problema.
Per favore, aiutatemi a risolvere il problema.
2012.02.02 12:14:38 Core 1 tester si è fermato perché OnInit è fallito
Anche se creo un explorer con il modulo:
https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article
Ho la stessa immagine. Cosa fare?
Potete dirmi perché le informazioni sulla cronologia corrente scaricata possono volare via.
Qualche giorno fa ho testato con successo la strategia in profondità di tre anni su 14 coppie.
Ieri ho acceso MT5 e ho visto "Waiting for update" su tutti i grafici.
Una parte della storia è stata scaricata di nuovo, il terminale ha mostrato che stava scaricando più di 200 mb, e poi l'ho spento.
Oggi la storia si sta scaricando di nuovo e ha già scaricato oltre 250 mb
sul disco nella cartella della cronologia del server corrente il volume è superiore a 3.6GB
Non ha aperto un nuovo account su un altro server.
build 574, x64
In generale, sarebbe una buona idea tenere un registro più dettagliato nella scheda tools-log.
almeno il fatto che il terminale su qualche coppia sincronizza la storia con il server e/o la carica. come per esempio fa il tester
A quale server ti stai connettendo? Quali altre informazioni può fornire? Registri?
AlpariFS-MT5
Gli ultimi tre log sono nell'archivio.
Posso anche fornire altre informazioni. Mi dica di cos'altro avrà bisogno.
.. Ora ho eseguito il test, il tester risincronizza la storia, capisco con il terminale e non con il demoserver.