Errori, bug, domande - pagina 636
Al codice:
Ricevo un errore:
'Test1' - conteggio parametri errato test.mqh 10 8
Il problema è stato discusso qui da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare una soluzione.
La "soluzione" è questa:
ma in qualche modo questo è sbagliato.
Cosa sto facendo di sbagliato?
Prova questo.
Aggiornato alla build 581.
Per qualche motivo, gli indicatori di volume AD e OBV sono linee solide su EURUSD. Una foto è allegata.
Per questo motivo, ho perso i test e l'ottimizzazione dell'Expert Advisor.
Ho capito che gli indicatori sono integrati?
Non posso riprodurli. E cosa c'è nei log del terminale/esperto?
Nella documentazione, la creazione e la cancellazione sono probabilmente confuse:
Cliccate con il tasto destro del mouse sul grafico. Nel menu di contesto cliccate => Proprietà. Si aprirà la finestra delle proprietà. Nella scheda "Show", spunta la casella "Show object descriptions". Si può accedere alla finestra delle proprietà anche premendo il tasto F8.
Grazie. Come si fa a mettere la descrizione dall'altra parte (lato destro della finestra), se non con le proprie etichette?
Se avete una descrizione, il suo prezzo, potete fare dell'oggetto uno sfondo e la scala dei prezzi mostrerà il prezzo delle linee orizzontali. Se hai la tua descrizione, dovrai mostrare delle etichette. O un desiderio di servicedesk di aggiungere tale proprietà per gli oggetti. :)
Le linee orizzontali continuano a sinistra (l'intera larghezza dello schermo)... Il che è un po' frustrante e interferisce.
Ho fatto le etichette ieri, finché non le ho visualizzate con il tuo suggerimento :)
Grazie.
Se le linee orizzontali non ti soddisfano perché sono disegnate su tutta la larghezza dello schermo, puoi usare le linee di tendenza, impostando lo stesso prezzo su entrambi i lati.
P.S. Anche se, a giudicare dalla foto, li hai appena usati. ))
È così che ho fatto, con lo stesso prezzo. Solo la descrizione è messa a sinistra, al punto di partenza, questa è la domanda.
Ho provato a mettere la linea da destra a sinistra (al contrario), ma il marcatore è ancora a sinistra, solo invertito :))