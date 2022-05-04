Errori, bug, domande - pagina 636

Nuovo commento
 
flops:

Al codice:

Ricevo un errore:

'Test1' - conteggio parametri errato test.mqh 10 8

Il problema è stato discusso qui da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare una soluzione.

La "soluzione" è questa:

ma in qualche modo questo è sbagliato.

Cosa sto facendo di sbagliato?

Prova questo.

class Test1
  {
public:
   void Test1(int i) {}
  };
class Test2: public Test1
  {
public:
   void Test2(int i):Test1(i) {}
  };
 
ForexMoneyMaker:

Aggiornato alla build 581.

Per qualche motivo, gli indicatori di volume AD e OBV sono linee solide su EURUSD. Una foto è allegata.

Per questo motivo, ho perso i test e l'ottimizzazione dell'Expert Advisor.

Ho capito che gli indicatori sono integrati?

Non posso riprodurli. E cosa c'è nei log del terminale/esperto?

 

Nella documentazione, la creazione e la cancellazione sono probabilmente confuse:


 
Perché il terminale non funziona?
 
joo:

Nella documentazione, la creazione e la cancellazione sono probabilmente confuse:

Sì, è così. Da correggere, grazie
 
tol64:
Cliccate con il tasto destro del mouse sul grafico. Nel menu di contesto cliccate => Proprietà. Si aprirà la finestra delle proprietà. Nella scheda "Show", spunta la casella "Show object descriptions". Si può accedere alla finestra delle proprietà anche premendo il tasto F8.

Grazie. Come si fa a mettere la descrizione dall'altra parte (lato destro della finestra), se non con le proprie etichette?

 
Karlson:

Grazie, ma come si fa a mettere la descrizione dall'altra parte della finestra (lato destro), se non con i propri segni?

Se avete una descrizione che è un prezzo, allora l'oggetto può essere trasformato in uno sfondo e la scala dei prezzi mostrerà il prezzo delle linee orizzontali. Se hai la tua descrizione, dovrai mostrare delle etichette. O un desiderio di servicedesk di aggiungere questa proprietà per gli oggetti. :)
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
 
tol64:
Se avete una descrizione, il suo prezzo, potete fare dell'oggetto uno sfondo e la scala dei prezzi mostrerà il prezzo delle linee orizzontali. Se hai la tua descrizione, dovrai mostrare delle etichette. O un desiderio di servicedesk di aggiungere tale proprietà per gli oggetti. :)

Le linee orizzontali continuano a sinistra (l'intera larghezza dello schermo)... Il che è un po' frustrante e interferisce.

Ho fatto le etichette ieri, finché non le ho visualizzate con il tuo suggerimento :)

Grazie.

 
Karlson:

Le linee orizzontali continuano a sinistra (l'intera larghezza dello schermo)... Il che è un po' frustrante e interferisce.

Ho fatto le etichette ieri, finché non le ho visualizzate con il tuo suggerimento :)

Grazie.

Se le linee orizzontali non ti soddisfano perché sono disegnate su tutta la larghezza dello schermo, puoi usare le linee di tendenza, impostando lo stesso prezzo su entrambi i lati.

P.S. Anche se, a giudicare dalla foto, li hai appena usati. ))

 
tol64:
Se le linee orizzontali non sono convenienti perché sono disegnate a tutta la larghezza dello schermo, si possono usare linee di tendenza che fissano lo stesso prezzo su entrambi i lati.

È così che ho fatto, con lo stesso prezzo. Solo la descrizione è messa a sinistra, al punto di partenza, questa è la domanda.

Ho provato a mettere la linea da destra a sinistra (al contrario), ma il marcatore è ancora a sinistra, solo invertito :))

1...629630631632633634635636637638639640641642643...3184
Nuovo commento