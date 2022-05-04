Errori, bug, domande - pagina 640
Beh, non lo sto facendo con photoshop, è per questo che ho scritto che sto aspettando le domande degli sviluppatori, l'ultima volta ho riavviato il computer e questo è tutto, è difficile prendere i bug galleggianti.
Ho un insetto che è raro in questi giorni, prendilo o scapperà :)
Questo bug è già stato postato sopra nella build 581, nella nuova build 586 è ancora presente.
Gli oggetti SZY non sono ancora cancellati, il terminale non è riavviato, il bug è presente, gli sviluppatori di Mr. fare domande che portano può prendere. Sto aspettando.
E nelle impostazioni del grafico la checkbox "Chart on top" è abilitata?
e non c'è bisogno di pensare alle ragioni. :)
Succede quando il terminale è disconnesso da internet.
Perché hai bisogno di eseguire il mio Expert Advisor sui tuoi server? Sembra una protezione sospetta. :)
Non lo farò se non si attiene allo schema malizioso delle cose.
Avete un chiaro riferimento al vostro server mentre eseguite gli script personali del vostro utente.
Non posso tornare all'inizio del progetto con Internet disattivato . 5-10 secondi perde MT e EA si blocca.
Ripeto la domanda - cosa stai cercando di tirare dal mio EA al tuo server (nomi, chiavi, password)?
Non si compra sul mercato, è solo un vuoto fatto sul mio computer. Qual è la ragione di questo requisito di verifica?
L'opzione "Grafico in alto" è selezionata nelle impostazioni del grafico?
Sì, è vero, non c'è nessun bug, la situazione è gestibile, ma per qualche motivo ho pensato che questa casella di controllo si applica solo agli indicatori.
La questione è chiusa.
Non ho fatto alcuna richiesta. Ho chiesto un esperto - non ne avete mandato uno.
Infatti, prova a leggere il tuo messaggio.
Прошло обновление на 586 билд.
L'Expert ora apre la finestra dei parametri immediatamente all'avvio.Ma dopo aver premuto OK l'esperto non appare per circa 1-2 secondi.
Non ci sono molte informazioni. Tanto più che provando ad abbozzare 2-3 EAs non abbiamo anomalie distinguibili. Un ampio campo per cercare le ragioni.
Questo succede quando il terminale è disconnesso da internet.spiegami per favore, perché hai bisogno di controllare il mio esperto durante l'avvio sui tuoi server? sembra sospetto tale protezione. Pura pirateria. :)
La prima informazione aggiuntiva è apparsa - la mancanza di una griglia. Questo è già interessante, deve essere ricontrollato.Infatti nelle ultime build c'erano problemi con la velocità degli script, che sono stati notati dalla comunità di utenti, ma sono stati risolti e continueranno ad essere risolti. E più informazioni chiare e affidabili otteniamo - più velocemente possiamo reagire.
La prima informazione aggiuntiva è apparsa - la mancanza di una griglia. Questo è già interessante, devo ricontrollare.E più informazioni chiare e affidabili otteniamo, più velocemente possiamo reagire.
Ecco il codice
Ecco il motivo
Ma la cosa più importante nonè la questione dell'informazione chiara. Si tratta di identificare il motivo per cui questo accade - quando il terminale è disconnesso da internet.
Vi chiedo di spiegare perché un Expert Advisor creato localmente dovrebbe essere controllato tramite il vostro server? Capisco che è una preparazione per il Marketplace, ma non con l'accetta e non su ogni Expert Advisor per farlo!
Quando questo accade, nella vostra testa cominciano ad apparire pensieri schizoidi sulla possibilità di collegare il terminale a internet durante i vostri sviluppi.
Cosa ti viene inviato per la verifica? Il nome dell'Expert Advisor? Sono i suoi dati (data di creazione)? Queste sono domande importanti, in modo che tu sappia come comportarti per mantenere la riservatezza dei tuoi sviluppi personali.
PS. Il post sopra byl64 mostra una situazione simile. Controllare la validità dell'esperto senza connessione nel terminale è un problema.
Non c'è misticismo. L'Expert Advisor deve ottenere informazioni di mercato correnti prima di iniziare, come il numero di conto, la disponibilità di trade e così via. Per questo motivo accede al server di trading e gli vengono dati 5-6 secondi per preparare l'ambiente di mercato.
Bene, se non avete ancora niente, cominciate con quello che avete, perché un tentativo onesto è stato fatto.