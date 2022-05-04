Errori, bug, domande - pagina 632
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Troppo protetto - lo sistemerà sicuramente.
Il ritardo è nello spacchettamento iniziale dell'EA, non nel funzionamento dell'EA.
è appena passato attraverso una sorta di aggiornamento del terminale.
ora ritarda per 2-3 secondi anche sul terminale a 64 bit
è impossibile lavorare e ricompilare il codice. finora sono passato alla build 578 di riserva.
C'è qualcosa che non va nella mia nuova versione dello strategy tester 581.
Non so esattamente cosa sia, ma credo che ci sia qualcosa di sbagliato.
Puoi dirmi se sono solo io?
C'è qualcosa che non va nella mia nuova versione dello strategy tester 581.
Non so esattamente cosa sia, ma credo che ci sia qualcosa di sbagliato.
Puoi dirmi se sono solo io?
Non fatevi prendere dal panico, il bug fixing nella fase attiva, ma con tali messaggi non potrà che peggiorare.
andiamo in ordine di ciò che è sbagliato, ognuno sbagliato individualmente (bitness, problema).
Finora, ascoltato il feedback sui bug della versione a 64 bit, postate i vostri problemi.
Niente panico, la correzione dei bug è nella sua fase attiva, ma con post come questo non farà che peggiorare.
andiamo in ordine di ciò che è sbagliato, ognuno sbagliato individualmente (bitrate, problema).
Sì, non lo so esattamente, forse sono io che ho sbagliato, non riesco a capirlo.
È solo che EA ha smesso di funzionare, o dopo un aggiornamento o ho cancellato qualcosa al suo interno.
Sì, non lo so per certo, forse ho sbagliato qualcosa, non riesco a capirlo.
È solo che EA ha smesso di funzionare, o dopo un aggiornamento o ho cancellato qualcosa al suo interno.
L'hai ricompilato nella nuova build?
Sì.
Emette queste stringhe e completa.
2012.02.04 18:12:02 Core 1 connessione chiusa
2012.02.04 18:12:02 Core 1 disconnesso
2012.02.04 18:12:02 La qualità del test della storia analizzata è del 100%.
2012.02.04 18:12:01 Core 1 sincronizzazione comune completata
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): test di Experts\_SERG\TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 da 2010.01.01 00:00 a 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 autorizzato (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connesso
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connesso a 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Core 1 processo agente avviato
Sì.
Emette stringhe come questa e poi si spegne.
2012.02.04 18:12:02 Core 1 connessione chiusa
2012.02.04 18:12:02 Core 1 disconnesso
2012.02.04 18:12:02 La qualità del test della storia analizzata è del 100%.
2012.02.04 18:12:01 Core 1 sincronizzazione comune completata
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): test di Experts\_SERG\TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 da 2010.01.01 00:00 a 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 autorizzato (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connesso
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connesso a 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Core 1 processo agente avviato
consulente
int OnInit()
{
ritorno(0);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
//--- preparare la richiesta
MqlTradeRequest request={0};
request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // imposta un ordine in sospeso
request.magic=5555; // ORDER_MAGIC
request.symbol=_Symbol; //tool
request.volume=0,1; // volume in 0,1 lotti
request.sl=0; // Lo stop loss non è specificato
request.tp=0; // Take Profit non è specificato
//-formare il tipo di ordine
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; //tipo di ordine
//-Formare il prezzo per l'ordine pendente
request.price=1.48; //---prezzo aperto
//- inviare una richiesta di scambio
MqlTradeResult result={0};
OrderSend(richiesta,risultato);
}
dà un errore quando lo lancia nel tester
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 Violazione di accesso scrivere a 0xAF0F085B in 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'
2012.02.04 18:33:49 OnTick errore critico
Prova ad eseguire qualche EA da Esempi
Funziona.
Devo aver fatto qualcosa di sbagliato.
Grazie, ci darò un'occhiata.
La data della linea verticale è in qualche modo miracolosamente saltata sulla scala temporale.
Terminale MetaTrader 5 build 581 avviato (MetaQuotes Software Corp.) 32 bit
SZZ non può ripetere, dopo aver chiuso quel grafico e averne aperto uno nuovo, il problema non si è ripetuto.