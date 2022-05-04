Errori, bug, domande - pagina 632

Renat:

Troppo protetto - lo sistemerà sicuramente.

Il ritardo è nello spacchettamento iniziale dell'EA, non nel funzionamento dell'EA.

è appena passato attraverso una sorta di aggiornamento del terminale.

ora ritarda per 2-3 secondi anche sul terminale a 64 bit


è impossibile lavorare e ricompilare il codice. finora sono passato alla build 578 di riserva.

 

C'è qualcosa che non va nella mia nuova versione dello strategy tester 581.

Non so esattamente cosa sia, ma credo che ci sia qualcosa di sbagliato.

Puoi dirmi se sono solo io?

 
Urain:

Niente panico, la correzione dei bug è nella sua fase attiva, ma con post come questo non farà che peggiorare.

andiamo in ordine di ciò che è sbagliato, ognuno sbagliato individualmente (bitrate, problema).

Sì, non lo so esattamente, forse sono io che ho sbagliato, non riesco a capirlo.

È solo che EA ha smesso di funzionare, o dopo un aggiornamento o ho cancellato qualcosa al suo interno.

 
pusheax:

Sì, non lo so per certo, forse ho sbagliato qualcosa, non riesco a capirlo.

È solo che EA ha smesso di funzionare, o dopo un aggiornamento o ho cancellato qualcosa al suo interno.

L'hai ricompilato nella nuova build?
 
Urain:
L'hai ricompilato nella nuova build?

Sì.

Emette queste stringhe e completa.

2012.02.04 18:12:02 Core 1 connessione chiusa
2012.02.04 18:12:02 Core 1 disconnesso
2012.02.04 18:12:02 La qualità del test della storia analizzata è del 100%.
2012.02.04 18:12:01 Core 1 sincronizzazione comune completata
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): test di Experts\_SERG\TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 da 2010.01.01 00:00 a 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 autorizzato (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connesso
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connesso a 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Core 1 processo agente avviato

 
Prova ad eseguire qualche EA da Esempi
 

consulente

int OnInit()

{

ritorno(0);

}

void OnDeinit(const int reason)

{

}

void OnTick()

{

//--- preparare la richiesta

MqlTradeRequest request={0};

request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // imposta un ordine in sospeso

request.magic=5555; // ORDER_MAGIC

request.symbol=_Symbol; //tool

request.volume=0,1; // volume in 0,1 lotti

request.sl=0; // Lo stop loss non è specificato

request.tp=0; // Take Profit non è specificato

//-formare il tipo di ordine

request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; //tipo di ordine

//-Formare il prezzo per l'ordine pendente

request.price=1.48; //---prezzo aperto

//- inviare una richiesta di scambio

MqlTradeResult result={0};

OrderSend(richiesta,risultato);

}

dà un errore quando lo lancia nel tester

2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 Violazione di accesso scrivere a 0xAF0F085B in 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'

2012.02.04 18:33:49 OnTick errore critico

 
Urain:
Prova ad eseguire qualche EA da Esempi

Funziona.

Devo aver fatto qualcosa di sbagliato.

Grazie, ci darò un'occhiata.

 

La data della linea verticale è in qualche modo miracolosamente saltata sulla scala temporale.

Terminale MetaTrader 5 build 581 avviato (MetaQuotes Software Corp.) 32 bit


SZZ non può ripetere, dopo aver chiuso quel grafico e averne aperto uno nuovo, il problema non si è ripetuto.
